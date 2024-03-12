齋月首日，以色列與穆斯林在“東耶路撒冷聖地”發生沖突. March. 12, 2024 07:28. by 開羅=金基潤 常駐記者 pep@donga.com. 伊斯蘭禁食聖月“齋月”（英語：Ramadan）開始的10日，以色列警察和伊斯蘭教徒在東耶路撒冷內的猶太教、伊斯蘭教、基督教的共同聖地“阿克薩”發生了沖突。特別是，正在與以色列進行戰爭的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯要求穆斯林在阿克薩集結，當天以色列警方也在鎮壓過程中揮舞棍棒，因此不能排除引發大規模流血事件的可能性。有人擔心，此次事件有可能成為中東戰爭擴大的導火索。 據《以色列時報》等媒體報道，當天數十名伊斯蘭教徒為祈禱進入阿克薩清真寺（阿拉伯語“阿克薩”，意為“極遠”，故又稱“遠寺”）內時，以色列警察揮舞著棍棒鎮壓了他們。 當地社交媒體上陸續上傳了警察揮舞棍棒的視頻。10多名警察在壹個胡同裏揮舞著棍棒，聚集在壹起的穆斯林們向相反的方向迅速逃跑，或者壹部分人即使被棍棒擊中，向警察抗議等。 面積約14萬平方米的阿克薩除了以“黃金圓頂”著稱的清真寺外，還有基督教教會等。在1967年第三次中東戰爭之前，阿克薩所在的東耶路撒冷是約旦領土。通過戰爭占領這片土地的以色列當時與阿拉伯國家達成協議，“允許猶太教徒訪問阿克薩，但禁止祈禱和禮拜。” 但是，每當以色列與巴勒斯坦發生沖突時，就會加強這裏的鎮壓，從而引發爭議。特別是被稱為最高極右人士的以色列國家安全保障部長伊塔馬爾•本格維爾僅去年就三次參拜該地，主張“阿克薩的主人是我們”，引發了整個阿拉伯圈的憤怒。有評價認為，他的這種舉動成為同年10月哈馬斯突襲以色列的主要原因。哈馬斯當時將突襲行動命名為“阿克薩的洪水”也是因為這個原因。 哈馬斯9日通過聲明表示，“將在巴勒斯坦內外所有戰線上與以色列進行對決”，敦促穆斯林集結起來。也就是說，不能排除在迎來齋月之際，信仰高漲的部分強硬派穆斯林與以色列軍警再次發生沖突的可能性。 以色列總理本雅明•內塔尼亞胡也在同壹天接受美國政治媒體《政客》采訪時明確表示，不顧美國的強烈反對，將在加沙地帶最南端的拉法地區強行展開地面戰。內塔尼亞胡強調：“我們會去那裏（拉法），不會離開。”對於將拉法攻擊視為壹種“紅線”的美國政府，他表示“不知道是什麽意思”，表示不會傾聽美國的警告。

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