香港ELS損失案，按個案作出0%至100%不同賠償. March. 12, 2024 07:28. by 姜佑錫記者 wskang@donga.com. 到去年為止銷售將近20萬億韓元的香港恒生指數股票掛鉤證券（ELS），預計損失接近6萬億韓元，韓國金融監督院確認了銀行、證券公司等銷售公司的信息不完整銷售行為，提出了自律賠償標準方案。根據金融弱勢群體、是否首次加入ELS等，賠償比率各不相同。 金融監督院院長李蔔鉉11日宣布了上述內容的糾紛調整標準方案，並指出：“部分ELS銷售公司在顧客損失危險增大的時期，也沒有管理各顧客的銷售限度，有的還鼓勵銷售，助長了信息不完整銷售。”金融當局計劃以此次檢查為基礎，從原點開始重新討論銀行的高風險商品銷售相關制度。 金融監督院沒有像以前壹樣另行規定賠償比率的上下限，而是細分了各銷售公司、投資者的加算及扣除因素。根據個別事例，完全得不到賠償的可能性（賠償比率為0%）和全額（100%）賠償投資損失的可能性也都存在。 如果銷售公司的責任明確，以加入存款為目的的八旬高齡小額投資者可以收回約75%的損失，但ELS投資經驗豐富的四旬高額投資者只能得到約30%的賠償。高齡者、主婦等金融弱勢群體可以獲得更多的賠償，但是加入ELS的經驗、投資額越多，賠償額就越少。金融當局此次的賠償案只是對金融公司的勸告案，沒有強制性。因此，如果銷售公司和投資者之間不能達成協議，有可能引發訴訟等法律紛爭。 有人指出，金融當局放任銀行界盲目銷售高風險商品的責任也不小。祥明大學經營學部教授徐誌勇（音）指出：“應該制定對高風險商品進行細致的事後管理等另外的對策。”

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