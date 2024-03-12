尹錫悅：“在江原道投資3600億韓元建立數據產業園區……在居民希望的地方增設纜車”. March. 12, 2024 07:28. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統11日出席在江原道舉行的民生討論會和水熱能源融合復合集群開工儀式，並表示：“將在春川投資3600億韓元，建立數據產業園區，為吸引名列前茅的數據企業奠定基礎。” 尹錫悅當天在江原道春川市春內體育館舉行的水熱能融合復合集群開工儀式上表示：“水熱能集群可以利用昭陽江大壩的冷水作為冷卻水，劃時代地減少數據中心的電力消費，減少運營費用，提高競爭力。”他表示期待稱：“此次事業是環保無碳能源技術和最尖端數據技術創造協同效應的優秀成功模式，將創造7300多個工作崗位，為春川和江原經濟註入活力。” 尹錫悅在江原道廳召開的民生討論會上也強調：“江原道基本上應該朝著‘數據谷’的概念發展。如果利用春川昭陽江大壩的深層水，可以用不亞於產油國的低成本制造出具有競爭力的數據產業。”根據這壹構想，將由此盡早落實數字產業從業人員3萬人、數字企業3000家、銷售額增長300%的“333項目”。尹錫悅表示：“數據就是金錢。在任命個人信息保護委員長高鶴洙和環境部長韓和真時，如果他們是個人信息和環境方面的‘絕對監護人’，就不會任命。” 尹錫悅表示，將推進賦予民間企業土地征用和土地開發權的“春川企業革新公園”先導事業，如果江陵天然物生物國家產業園區可行性調查通過，將投入2600億韓元。尹錫悅表示：“是江原道壹號公約、也是40多年夙願的雪嶽山國立公園五色纜車去年開工了。今後將在地區居民希望的地方追加建設纜車。”多個表態直指當地民心。 尹錫悅當天在第19次召開的民生討論會上說明了民生討論會的舉辦背景和成果。他說：“不是站在政策供應者的立場上，而是站在需求者的立場上發掘課題，打破各部門之間的隔閡，加快速度，讓國民盡快感受到。”分析認為，這是對共同民主黨代表李在明等在野黨就民生討論會強烈批評“出於議會選舉目的”“官權選舉”的反駁。

한국어