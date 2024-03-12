寬容能創造和平嗎？. March. 12, 2024 07:27. . 在講述塞莫皮萊（即溫泉關）戰役的電影《斯巴達300勇士》中，波斯國王薛西斯壹世對征服者兼入侵者的自己用了“我十分寬宏大量”的表現語。雖然歷史上沒有記載薛西斯壹世說過這樣的話，但很好地表現了薛西斯壹世的氛圍。他為了成為帥氣的國王而非常努力。優待大臣們，樹立國王的品位和權威，但談吐不矯揉造作。敵人，特別是對待投降或流亡而來的敵人，他真心寬宏大量。對於國家生計和軍隊，他毫不吝惜自己的錢。如果有國王學教科書，那麽優秀國王的言行都會付諸實踐。 對國王來說寬宏大量是壹種特別重要的美德。波斯在領土內生活著超過50個種族和部落。要想統治這種多樣性，必須擁有對多樣性的寬容精神。但是理解不同的文化、不同的價值觀是可能的嗎？波斯帝國也好，羅馬帝國也好，要想理解帝國內部發生的壹切現象是不可能的。壹旦容忍可以理解和接受的法律、制度、常識，帝國就會充滿血腥味。 但國王面臨第二個進退兩難的局面。能用寬容統治嗎？無法理解的差距是寬容的政治條件，這句話本身就意味著用寬容來統治世界是不可能的。不僅是薛西斯壹世，居魯士大帝、大流士二世等波斯歷代國王也展示了顯示寬容的傳奇故事，但都是征服君主，並挑起了大戰爭。 帝國沒有戰爭就無法存在。通過戰爭收集社會輿論、分享戰利品獲得人心、寬容失敗者和背叛者而名聲大噪。如果帝國解體，國民國家、民族國家成立，戰爭能停止嗎？我們試圖建立壹個聯合國來代替帝國，但聯合國沒有發揮超越寬容呼籲者的作用。 人類想要壹個彼此寬容共存的世界。但那個方法還沒找到。呼籲寬容的方法也不能結束戰爭。雖然不能因此而放棄努力，但到目前為止，人類智慧所到達的支點就到此為止。

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