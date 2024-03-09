半導體出口增長53%，1月韓國經常項目收支連續9個月實現順差. March. 09, 2024 07:38. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 韓國經常項目收支連續9個月實現順差。半導體出口大幅增加，對華出口出現恢復勢頭，受此影響較大。但是，隨著出國遊客的增加，服務收支連續21個月出現赤字。 據韓國銀行8日發表的《國際收支初步統計》報告顯示，今年1月的經常項目收支順差規模為30.5億美元。這是自去年5月以後連續9個月實現順差。順差幅度雖然比去年12月（74.1億美元）減少了壹半，但是因為年末出口業績結束等季節性因素，預計2月份的順差規模會再次增加。 在經常項目收支中占最大比重的商品收支順差為42.4億美元。與壹年前（-73.5億美元）相比，扭虧為盈。特別是出口同比增長14.7%，擴大了商品收支順差規模。這是自2022年5月以來，出口首次出現兩位數的增長率。進口額為509.8億美元，減少了8.1%。 以通關為準，半導體（52.8%）、轎車（24.8%）等的出口增長勢頭尤為明顯。從各地區來看，對美國（27.1%）和東南亞（24.4%）的出口大幅增長，對華出口也同比增長16.0%，時隔20個月轉為增勢。 相反，服務收支連續21個月呈負增長。1月份的服務收支為-26.6億美元，與前壹個月（-25.4億美元）相比赤字幅度增大。這是因為，與訪問韓國的外國遊客相比，國內出國人數大幅增加。特別是寒假海外旅行需求增加等原因，旅遊收支逆差規模（-14.7億美元）比前壹個月（-13.4億美元）有所增加。 韓國銀行預測，今年的經常項目收支將出現520億美元的順差。韓國銀行金融統計部長宋在昌（音）表示：“今年上半年（1~6月）經常項目收支以商品收支為中心，順差趨勢將會持續下去”，“考慮到經常項目收支順差規模預計在2月份也會擴大，這符合韓國銀行預測的順差基調。”

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