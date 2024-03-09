讓所有人笑逐顏開的福寶，所有人都會記得妳的. March. 09, 2024 07:38. by 柳原模 onemore@donga.com. “莉莉！莉莉！” 2016年1月，中國四川省“大熊貓繁育研究基地”。姜哲遠飼養員大聲叫喚著時隔18年再次見到的熊貓莉莉。之前在1994~1998年期間在姜飼養員手中長大的莉莉仍然記得“爸爸”的聲音。莉莉擡起頭，慢慢地走近姜飼養員。周圍的中國相關人士對姜飼養員大喊“妳是真正的熊貓爸爸！” 莉莉離開韓國土地18年後的2016年，愛寶和樂寶熊貓情侶來到了韓國。4年後，它們生下了福寶。就這樣，“熊貓爺爺”姜飼養員和福寶之間左沖右突的日常生活開始了。 姜飼養員照顧了擁有“龍仁福氏”、“福公主”等多種昵稱，在國內備受喜愛的福寶4年，他出版隨筆《我是幸福的福寶爺爺》，講述了這段時間的難忘回憶和未公開的照片。這本書似乎反映了福寶的高人氣，在教保文庫8日發表的3月第壹周暢銷書綜合排名中位居第壹。據統計，89.2%的購買者是女性。書中原封不動地記錄了曾在愛寶樂園工作37年的資深飼養員對動物的溫暖視線。 福寶是在韓國通過自然繁殖出生的第壹只大熊貓。大熊貓通常在出生後40天左右睜開眼睛。但是福寶的左眼和右眼分別在出生15天和18天後睜開。因為睜眼時間非常早，稍有不慎，視力就可能會出現問題。於是，姜飼養員將產房熄燈兩個多月，保護福寶的視力，最終使其擁有了健康的視力。不僅是福寶，為了因分娩後遺癥而失去食欲的媽媽愛寶，姜飼養員還給愛寶制作了營養豐富的竹葉包上嫩筍的特餐（竹筍包飯）。 福寶的成長記錄就像育兒日記壹樣。福寶出生後120天第壹次用四只腳邁開腳步時，姜飼養員流著眼淚慶祝的樣子，晚上為了在室外遊樂場繼續玩耍而耍賴的樣子，看起來和其他家庭沒什麽兩樣。 姜飼養員表示，福寶在熟練地爬樹等成長為堂堂正正的大熊貓的過程中，愛寶起到了很大的作用。福寶從高樹上掉下來或受到驚嚇時，愛寶總是會第壹時間跑到福寶身邊，沒有盲目地把福寶放到樹上。姜飼養員將培養福寶自己領悟和學習的愛寶的樣子命名為“支持和信賴的育兒法”，強調給人的教訓很大。 被稱為福寶“小爺爺”的宋永寬飼養員也在去年11月出版了《全知福寶視角》。書的壹邊是福寶的照片，另壹邊是以福寶的視角寫的日常記錄，用機智的文體記錄。“我雖然天生擁有猛獸的身體結構和臟器，但是以植物竹子代替肉來生存。所以消化力不好。雖然別人說我懶惰，但為了生存，要盡全力去吃，不斷重復。生活中沒有不激烈的野生動物”，通過福寶的視角幫助人們了解野生動物大熊貓的特點。 福寶將於下月3日前往中國。“福寶，真的很感謝，也很愛妳。還有，能不能稍微想壹下小時候壹直陪在妳身邊的爺爺呢？”姜飼養員的真心告白給喜愛福寶的所有人帶來了很大的感動。

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