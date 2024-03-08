胡塞武裝襲擊首次造成平民死亡……美國：“將追究責任”. March. 08, 2024 07:47. by 開羅=常駐記者 金起潤 pep@donga.com. 親伊朗的也門反政府胡塞武裝接連攻擊紅海民間船舶，最終導致人員死亡。更何況，與當初宣稱只攻擊以色列、英國、美國商船的公開聲明不同，希臘貨船上無辜的第三國平民船員死亡，因此，譴責之聲日益高漲。預計美國主導的多國軍隊將加強對胡塞根據地的攻勢。 美國中央司令部6日通過社交媒體X（原推特）表示：“上午11時30分左右，希臘企業貨船“真正信心”（True Confidence）號在也門亞丁灣遭到胡塞武裝的導彈攻擊，至少有3名船員喪生。4名受傷者中也有3人傷勢嚴重。”據悉，“真正信心”號上共有23人，大部分是菲律賓、越南和印度國籍。該船從中國出發，在前往沙特阿拉伯的途中遭遇慘案。 胡塞武裝從去年11月起以反對以色列攻擊加沙地區為由，至今攻擊往返於紅海的民間船只和多國部隊艦艇超過60次。在此過程中出現人員死亡尚屬首次。據路透社報道，襲擊事件發生後，反政府武裝發言人亞赫·薩裏胡蒂（音）表示，“因為相關船只無視也門海軍的警告，投入了此次作戰。用正確的導彈空襲打擊了船只”，承認是自己所為。 繼上月18日受到攻擊的英國貨船“魯比馬爾”號3日沈沒後，如今又出現死亡者，國際運輸工人聯盟也發表聲明。該聯盟秘書長史蒂芬·科滕譴責稱：“雖然壹直向國際社會警告在亞丁灣和紅海船員們面臨危險的情況，但今天最終發生了悲劇。” 美國主導的多國部隊表示，將以此次事件為契機，加大施壓力度。壹直有人指出，雖然從1月12日起進行了大規模空襲，但至今為止效果並不明顯。美國國務院發言人馬修·米勒在當天的吹風會上表示：“胡塞反政府武裝不顧無辜平民的安全，繼續展開盲目的攻擊……將追究此次攻擊的責任。”美國財政部對向胡塞武裝非法運送物品的香港和馬紹爾群島的兩家海運公司和兩艘船舶追加實施了經濟制裁。

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