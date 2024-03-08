李在明就“非明橫死”表示：“這證明，國民是黨的主人”. March. 08, 2024 07:46. by 尹多彬記者、尹明真記者 empty@donga.com、mjlight@donga.com. “共同民主黨是黨員的黨，國民是黨的主人，通過競選證明了這壹事實。” 共同民主黨代表（黨首）李在明7日就前壹天晚上在黨內競選中，包括在現任議員下遊20%的非李在明派人士最終集體落選壹事表示：“昨晚不是發生了令人吃驚的事情嗎?”黨內有人分析說：“這是李代表自己提到的，以死鐵黨員為主的‘李在明的民主黨’已經完成。”有評價稱，“去年9月李在明逮捕同意案通過事件當時，因不配合李在明的否決號召而遭受李在明強硬支持層‘改革之女’（李在明的極端女鐵粉）們辱罵恐襲、被稱為‘西瓜（表面是共同民主黨，內心是國民力量黨）的前院內代表朴光瑥等非李在明系議員全部落選。” 李在明當天在京畿道楊平郡舉行的譴責總統夫人金建希壹家在楊平高速公路特惠疑惑的記者會上，就前壹天的黨內競選結果表示：“共同民主黨的公推真正體現了國民主權的原理。（派系）矛盾、內訌、什麽站在誰壹邊，這樣誣陷是不對的。”對於“排除非李在明派”的爭議，他表示：“為什麽要這樣貶低國民的選擇和黨員的選擇呢?” 親李在明派領導層也同聲加入。人才引進委員長金成煥（音）在通話中表示：“這是黨的主人確認哪些人的競選結果。”李在明方面的核心相關人士也表示：“朴光瑥前院內代表的落選我也很驚訝，但最終它表現的還是黨員們想要什麽。” 在非李在明派系中，有人反駁稱“這是超出‘非明橫死（非李在明派慘死）’的‘非明滅族’（非李明在派全體殞滅）。”首都圈的壹名非李在明派議員表示擔心稱：“在以‘改革之女’為中心的死鐵黨員已經掌握了黨，在這種情況下，沒有辦法再進行抵抗。隨著黨內多樣性遭到破壞，第22屆國會將展開更加極端的政治。”

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