俄羅斯：“考慮11年後與中國壹起在月球上建核電站”. March. 07, 2024 07:28. by 趙은아 achim@donga.com. “2035年月球上將建核電站？” 俄羅斯當地時間5日表示：“正在與中國壹起討論到2035年為止在月球上建設核電站的項目。”上月美國在民間企業領域首次成功登月後，俄羅斯和中國等國家也加快了未來太空競爭的步伐。 據路透社報道，俄羅斯聯邦航天局總經理尤裏•鮑裏索夫當天表示：“我們正在和中國同事們壹起認真考慮從2033年到2035年在月球表面建設發電站的項目。”他還說：“太陽能板雖然不能為定居月球提供充分的電力，但原子能是可能的”，“這是非常重大的挑戰，人類不應介入，而應以自動模式進行。” 同時，俄羅斯還公開了建設核動力貨物宇宙飛船的計劃。鮑裏索夫社長解釋說：“尋找核反應堆冷卻方法是關鍵”，“剩下的與項目相關的所有技術問題都得到了解決。” 俄羅斯總統普京上月曾駁斥表示，美國聲稱“俄羅斯計劃在太空部署核武器”的說法是謊言，這是根據西方的條件將俄羅斯拉入武器談判的詭計。

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