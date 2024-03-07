蘋果壹個5000韓元，都不敢伸手. March. 07, 2024 07:27. by 世宗=宋慧美記者、金道亨記者、趙應亨記者 1am@donga.com、dodo@donga.com、yesbr@donga.com. 上個月水果價格比壹年前上漲了38%以上，創下32年來的最大漲幅。隨著國際油價再次動蕩，整體物價上漲率在壹個月內再次上升至3%左右。 雖然政府出臺減輕水果價格負擔的對策，展開了“控制物價全力戰”，但預計包括水果價格在內的生活物價將持續大幅上漲。 據統計廳6日公布的“消費者物價動向”，2月份的水果價格比前壹年上漲了38.3%。這是自1991年9月（43.3%）以後32年零5個月以來的最大漲幅。特別是橘子價格比1年前上漲78.1%，在水果中呈現出最大的漲勢。蘋果和桃子也分別上漲了71.0%和63.2%。包括在消費者物價調查對象的20個水果品種中，上升率超過10%的品種達到了11個。水果價格暴漲主要是因為農戶老齡化等導致栽培面積減少，再加上氣候異常導致產量減少。 隨著水果價格大幅上漲，上個月全體消費者物價比1年前上漲3.1%。今年1月時隔半年跌至2%的物價上漲趨勢在壹個月內再次擴大至3%。由方便面、豬肉等經常購買的品種構成、反映體感物價的生活物價指數比壹年前上漲3.7%，漲幅更大。 政府決定投入600億韓元，將蘋果、梨等的體感價格降低壹半，並降低進口水果的關稅。農林畜產食品部部長宋美玲表示：“到香瓜正式出貨的4月為止，將以消費者價格較高的水果和蔬菜為中心推進全方位對策，降低國民體感物價。” 但水果價格在短期內會維持較高的水平。特別是，預計到2033年為止，蘋果的栽培面積將年均減少1%左右，而且由於繁瑣的檢疫程序，進口實際上也被封鎖，因此有人擔心這種價格暴漲現象會頻繁發生。韓國銀行副總裁助理金雄在當天召開的物價狀況檢查會議上預測：“考慮到農產品等生活物價暫時會維持較高水平，今後的物價趨勢可能更加崎嶇而不是平滑。”

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