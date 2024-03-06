法國憲法明確規定“女性墮胎權”……世界首倡. March. 06, 2024 07:49. by 趙은아 achim@donga.com. 法國在世界上首次在憲法中明確規定了“墮胎的自由”。包括今年11月大選在即、墮胎權成為主要爭論焦點的美國在內，爭論很有可能會擴散到全世界。 法國參眾兩院當地時間4日舉行聯合會議，以780票贊成、72票反對的結果通過了明確規定女性墮胎自由的憲法修正案。贊成票比反對票高出10倍以上。反對修憲的參議院議長傑拉爾·拉謝等50人棄權。 法國保護墮胎權的舉措，不僅對英國和德國等周邊國家，也將對2022年聯邦大法院廢除墮胎權的美國成為新的導火索。美聯社預測稱：“世界各地旨在擴大墮胎權的伸張女權的動向將再次活躍起來。” 美國聯邦大法院根據1973年“羅伊訴偉德案”判決中明確規定個人自由的憲法第14條，承認了墮胎權。但2022年保守傾向的大法官占據優勢，廢除這壹制度，此後，贊成和反對的爭議非常激烈。在歐洲，很多國家以女性的健康權和自我決定權等為依據，全面或有條件地允許墮胎。韓國在2019年憲法裁判所做出墮胎罪不符合憲法的決定後，沒有進行後續立法，處於“立法空白”狀態。

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