比特蔽價格即將突破1億韓元，美國下調利率的期待感致其高位運行. March. 06, 2024 07:48. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 近期持續保持上升勢頭的虛擬資產大將股比特幣（BitCoin）價格即將突破1億韓元。在國際虛擬資產市場上，比特幣價格也上升到6.8萬美元左右，接近歷史最高價。 在虛擬資產交易所Upbit，以5日下午2時45分為準，比特幣以9310萬韓元成交。比特幣在當天上午飆升至9700萬韓元，距離1億韓元只剩下300萬韓元。比特幣價格在前壹天下午5時25分左右超過9027萬韓元，突破了最高點（9000萬韓元），之後壹直保持著上升趨勢。此後，當天繼9500萬韓元之後，瞬間突破了9700萬韓元大關。 在國際虛擬資產市場上，比特幣價格也居高不下。據虛擬資產信息網站Coin Market Cap透露，以當天上午10時55分為準,，比特幣以每枚6.877萬美元成交。這比2021年11月10日創下的歷史最高價（6.8982萬美元）僅低200多美元。 代表性的替代資產黃金價格也創下了歷史最高值。4日（當地時間），在紐約商業交易所，4月份交貨的黃金期貨價格比前壹個交易日上漲1.5%，以每盎司2126美元收盤。歷史上首次超過了2100美元。分析認為，比特幣等替代資產暴漲的背景是美聯儲下調利率的期待。如果基準利率下降，美元呈現弱勢，與美元有替代關系的黃金價格壹般呈上升趨勢。

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