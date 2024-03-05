“為打開低生育率困局”，日本地方自治團體無償提供學習用品. March. 05, 2024 07:56. by 東京=李相勛 常駐記者 sanghun@donga.com. 低生育率長期化的日本基礎地方自治團體接連出臺了“學習用品無償化”政策。其目的在於減輕家長的經濟負擔，提高出生率。廣域地方自治團體、中央政府等也在積極開展向父母支付現金的政策。 據《東京新聞》等媒體4日報道，東京品川區從今年4月開始，將以轄區內46所公立小學和初中的2.4萬多名學生為對象，無償提供學習用品。書法工具、顏料、練習本、雕刻刀、牽牛花栽培套裝等是提供對象。過去由區內學校統壹購買這些物品後向學生家長收取費用，但從今年開始由品川區全額支援。 品川區為此編制了5.5億日元（約48億韓元）的預算。首都東京的基礎自治團體中引進學習用品無償化政策尚屬首次。 東京附近的神奈川縣海老名市也決定從4月新學期開始無償提供練習本、實驗器具等輔助教材。到目前為止，只對小學1年級和初中1年級的學生免費發放，但從今年開始，發放對象增加到了所有小學、初中學生。 廣域團體也陸續引進了類似的政策。東京都向養育18歲以下子女的父母每人每月支付5000日元，與收入無關。因為壹次性支付1年的費用，如果有兩個孩子，每年將壹次性支付12萬日元（約108萬韓元）。中央政府也決定從今年10月開始，與父母的收入水平無關，直到孩子高中畢業為止，每月支付1萬~3萬日元的兒童津貼。雖然過去根據收入不同，兒童津貼支付額也不同，但今後即使父母收入多，也決定無條件給予津貼。從明年開始，如果子女超過3個，不僅對第三個孩子，對第壹個、第二個孩子也將實施免除大學學費和入學費的政策。 據文部科學省統計，育有壹名小學生子女的父母每年至少要承擔63102日元（約56萬韓元）的經濟負擔。與韓國不同，日本大部分學校現在也征收夥食費。有人指出，考慮到中學入學考試等所需的補習班費等，家長的負擔不小。

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