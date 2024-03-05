日本股市突破天花板……史上首次突破4萬大關. March. 05, 2024 07:56. by 東京=常駐記者 李相勛 sanghun@donga.com. 最近連日居高不下的日本代表性股指——日經平均股指4日歷史上首次突破4萬日元。 當天在東京證券交易所，日經股指比前壹個交易日上漲0.5%，以40109.23點收盤。日經股指2月22日超過了泡沫經濟時期的1989年12月末創下的歷史最高值38915點，之後也沒有停止上升勢頭，最終在6個交易日之後，有史以來首次突破4萬日元。 日本股市的漲勢由半導體等技術股主導。在美國紐約股市，人工智能和半導體項目展開了上升拉力賽，日本股市受到了影響。由於日元匯率超過1美元兌150日元的長期化，出口相關項目也備受關註。代表性半導體設備企業東京電子當天上漲2.37%，市價總額排名第壹的豐田汽車也上漲2.28%。 日本首相岸田文雄當天在國會就日經股指首次突破4萬日元大關表示：“這是市場對日本經濟變化給予的肯定評價。”

한국어