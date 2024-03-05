因“砸碎”政策而受冷落的“修補”政策. March. 05, 2024 07:56. . 在這壹帶以好聞名的某主題公園按先後順序出售了入場券。從淩晨開始就排起了長隊等待順序。很多人等累了就回家，或者轉向附近的其他遊樂場。但是有壹天，該主題公園大規模出售入場券，為同時入場而敞開大門。人們歡呼雀躍，另壹個遊樂場卻蒼蠅亂飛。在進入主題公園的人們面前，是否看到了夢想和希望呢？ 就像提供無限的入場券壹樣，進入今年以來，政府敞開了重建、再開發的大門。竣工後超過30年的話，即使沒有安全診斷也可以著手重建。老舊城市整頓對象地區從當初的第壹期新城市等51處增加到了全國108處、215萬套。同時還承諾了指定先導地區、提高容積率等“胡蘿蔔”。壹直以來很難重建的公寓也抱著“我們的公寓也有可能”的希望。 但是進入主題公園後，馬上就會面臨冷酷的現實。受歡迎的遊樂設施排隊隊伍很長。如果想快速乘坐快速通道，就要付出昂貴的代價。如果連之前因安全診斷等門檻被擠到後排的園區也壹起湧出來，那麽優先順序將徹底根據事業性來決定。更緊迫、等待更長時間的園區可能會被推遲。事實上，目前重建事業不振不是因為安全診斷，而是因為建設景氣不振和工程費用上漲等導致的事業性惡化。 不管以後如何，從第壹次準備事業的立場來看，政府的“胡蘿蔔”很有魅力。除了重建之外，沒有必要關註其他整備事業。最具代表性“坐冷板凳”的就是改造工程。與完全拆除現有公寓的重建不同，是維持框架進行重建的方式。在重建•再開發限制較強的上屆政府中，（改造）作為替代方案備受關註，但進入支持重建的現政府後，卻失去了關註。推進改造，也有擱淺的地方，因現有的改造組合和新成立的重建推進委員會而引發矛盾的園區也越來越多。 對改造造成決定性打擊的是去年7月國土交通部和法制處的權威解釋。之前將1層改為架空柱結構，將最上層提高壹層時，判斷為水平擴建，但後來改為垂直擴建。與以第壹次安全診斷結束的水平擴建不同，垂直擴建要經過第二次安全診斷，需要更多的費用和時間。雖然結構技術業界認為，如果將1層作為支架進行結構加固，反而會更加安全，但政府比起科學、技術上的驗證，更註重對法令的文言釋義。 公寓改造在2001年建築法施行令中首次反映了概念，2003年修改《住宅法》後制度化。為了防止毀壞完好無損的混凝土建築物，盲目推進重建事業，引進了替代方案。但是20年後的今天，改造制度和規制也沒有太大的變化。此前，雖然建設技術取得了很大發展，但政府和政界以沒有確保安全性為由，對搞活改造持消極態度。 從需求者的立場上看，如果是同樣的條件，完全新建的重建更為有利。但是重建所有公寓實際上很難。去年首爾市認為，市內4217個共同住宅園區中，3087個很難重建，只能進行改造。根據政府的政策，在重建和改造之間不能玩乒乓球遊戲，而是需要均衡。要根據園區條件，拓寬選擇余地，合理選擇整修方式。如果政府像現在壹樣，在議會選舉即將到來之際，動搖重建入場券進行拉客行為，只會助長虛無縹緲的期待感，歪曲整個整備事業。

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