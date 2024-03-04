李在明方面：“會比補選贏得更大”……元喜龍：“感覺民心在變化”. March. 04, 2024 08:15. by 仁川=尹多彬記者、趙權亨記者 empty@donga.com、buzz@donga.com. “您最終還是來了。” “（不知道妳）說的話是什麽意思。”（共同民主黨代表李在明）" 在仁川桂陽確定所謂的“明龍大戰”的第二天即3日上午9點左右，前國土交通部部長元喜龍在仁川桂陽區朴村教堂前向地區居民打招呼時，共同民主黨代表（黨首）李在明乘坐的車輛到達了。元喜龍在李在明下車後壹直打量李在明，直到走近為止。李在明和元喜龍笑著握手的時候也進行了氣勢上的較量。李在明和元喜龍當天在桂陽選區多次打照面，展開了激烈的心理戰。共同民主黨在前壹天公推現任議員李在明為選區單壹候選人。 李在明在2022年的補缺選舉中在仁川桂陽乙當選，從當天起正式進入了“守城”戰略。李在明方面的戰略是，作為現任黨代表，媒體曝光的頻率相對較大，因此要通過“大人物論”深入選區民心。李在明方面計劃避開補缺選舉時提出的金浦機場遷移等爭議性公約，而是通過指定桂陽科技谷尖端產業園區、擴充廣域鐵路網等地區密切型公約壹決勝負。李在明方面表示：“選區輿論處於優勢狀態。期待以比補缺選舉時（10.49個百分點）更大的差距取得勝利。因為是黨代表，所以選區活動不足，這壹點令人苦惱。” 2月15日率先在執政黨內獲得單獨公推的元喜龍很早就開始準備選區競選，正在展開“攻城”戰略。元喜龍曾擔任尹錫悅政府首任國土交通部部長，在桂山站附近的選舉事務所掛上了大型橫幅，提出了“元喜龍真的做”的口號，並承諾“延長地鐵2號、9號線”。每個遊說現場都有足球選手出身的李天秀（音）陪同。元喜龍對《東亞日報》表示：“感受到了民心壹天天在變化。只要融化民心，就壹定會取得勝利。”元喜龍的苦惱是，在選舉運動中受到部分市民的冷遇等，切身感受到共同民主黨超強勢地區的壁壘。

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