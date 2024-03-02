像是在嘲笑制裁壹樣，金正恩座駕“邁巴赫”的前後是日本“雷克薩斯”和美國“福特”. March. 02, 2024 07:45. by 高道藝記者 yea@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩使用美國福特和日本雷克薩斯汽車作為警衛車輛的場面被捕捉到了。高價車輛屬於奢侈品，根據聯合國對朝鮮制裁決議，全面禁止向朝鮮出口和轉移。 據朝鮮中央電視臺最近報道的視頻顯示，金正恩在平安南道城川郡地方工業工廠建設開工儀式上乘坐德國梅賽德斯-奔馳的邁巴赫車輛。緊隨其後的是4輛黑色面包車，據推測，這些車輛是福特的面包車“Transit（全順）”。金正恩去年9月訪問俄羅斯時曾將現代汽車的“Staria（輝翼）”作為警衛車輛使用。之後，金正恩好像增加或更換了警衛車輛。另外，畫面中還有另壹輛警衛車在金正恩汽車正前方行駛的畫面。據推測，這是日本豐田品牌雷克薩斯的運動型多功能車（SUV）LX第三代車型。 雖然國際社會正在加強對朝鮮的制裁，但金正恩似乎在嘲笑，喜歡使用高價進口車。此前，朝鮮去年12月公開了金正恩的新專用車輛，據推測是“邁巴赫GLS 600”。該車在韓國國內的銷售價至少達2.6億韓元。去年底，朝鮮官方媒體還公開了朝鮮黨政軍高層幹部乘坐奔馳最高級轎車“S級”抵達會場的情景。 據韓國當局掌握的情況，朝鮮通過歐洲的駐外公館等走私奢侈品。2019年，美國非營利研究團體——發達國家防研究中心對金正恩的兩輛奔馳邁巴赫表示：“這是為了逃避2018年的制裁，經由意大利、荷蘭、中國、日本、韓國、俄羅斯等國家走私到平壤的。”

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