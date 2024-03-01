韓美外長：“持續阻止朝鮮籌措非法資金”. March. 01, 2024 07:28. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 據悉，韓美外交當局不久後將啟動駐韓美軍防衛費分攤額的磋商。今年11月美國將舉行總統選舉，韓美將提前著手進行關於防衛費分攤磋商。 韓國政府高層當局人士當地時間2月28日表示：“現行防衛費分攤額協定將在明年末結束。壹般磋商歷時壹年以上，因此今年肯定會有某種動作。”他還表示：“韓美之間好象不久就會討論這壹話題。” 韓美在2021年簽訂的第11次防衛費分攤額特別協定將適用至2025年底。時任美國總統特朗普要求把韓國的防衛費分攤額上調5倍，雙方磋商多次未果，後來隨著美國政府更叠、拜登政府上臺，雙方才艱難地達成協議。有分析認為，在現協議距離結束還有兩年左右的情況下，雙方提前著手磋商，是出於特朗普可能重新執政的考慮。 對此，韓國政府當局人士對日本推動的朝鮮-日本首腦會談表示：“向日方轉告了韓國的基本方針：與朝鮮的所有接觸都要有緊密的事前信息共享，並且應該朝著為韓半島和平安保做出貢獻的方向努力。美國和日本也有此共識。” 外交部長官趙兌烈當天與美國國務卿布林肯舉行就任後首次韓美外長會談。趙兌烈表示：“朝鮮核、導彈威脅高漲的情況下，兩國決定堅決應對朝鮮挑釁，繼續阻止其非法資金渠道。” 布林肯表示：“感謝韓國接棒舉辦民主峰會。期待訪問韓國、親自參加。”美國總統拜登將出席4月18日至20日在首爾舉行的民主峰會。

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