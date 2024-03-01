實習醫生們拒絕返崗復工……“3月醫療大亂”正式開始. March. 01, 2024 07:28. by 趙有蘿記者 jyr0101@donga.com. 據悉，盡管韓國政府規定20日為最後的返崗復工截止時間，大多數實習醫生（見習醫生、住院醫生）也沒有返回醫院。政府表示，將從4日起啟動吊銷執照及檢舉程序，“3月醫療大亂”成為現實的可能性也變得更大。 據中央災難安全對策本部29日透露，截至2月28日下午7時，在100家主要研修醫院提交辭職信的實習醫生達9997人（占總數的80.2%），其中9076人（72.8%）離開了醫院。 返回的實習醫生只有極少數。保健福祉部表示：“以2月28日上午11點為基準，確認重返醫院的實習醫生有294名。10人以上返崗的醫院是100家醫院中的10家，有壹家醫院返崗人員達66人。”但五大醫院（首爾峨山醫院、首爾大學醫院、三星首爾醫院、塞弗倫斯醫院、首爾聖母醫院）的大部分實習醫生仍然處於脫離醫院的狀態。 政府表示，按照預告，對未復職的專業醫生，將從休假結束後4日開始進行現場調查，然後進入吊銷執照及檢舉程序。福祉部工作人員將前往醫院現場，通過采證最終確認違反返崗復工命令的事實後，發送“吊銷執照處分”對象的事前通知。福祉部中央事故處理本部法務支援班長金忠煥（音）表示：“事前通知後給予陳述意見的機會。檢舉也將按照法律和原則進行。” 但是，對於長假期間3月1-3日返崗的實習醫生，他表示將追加判斷是否采取措施，沒有完全關閉返崗的大門。曾對實習醫生返崗抱有希望的大型醫院之間出現了“3月醫療大亂的可能性增大”的說法。因為，由於即將結束實習醫生的研修，此前留在醫院的住院醫生的第三年和第四年合同大部分於29日到期，而原定於3月初聘用的新實習醫生和助理醫生預定者大舉表明了拒絕應聘的意向。大韓醫生協會主張：“隨著合同終止，從1日起，研修醫院的見習、住院醫生、實習醫生將消失。事態的責任在於政府。” 據悉，當天福祉部第二次官朴敏守（音）表示，“通過開誠布公的對話消除誤會吧”，向實習醫生提議見面，但出席的實習醫生只有少數，討論也處於各持己見。當天，政府表示，為了防止因擴招而使醫科大學（醫學院）教育出現問題，到2027年為止，將把地方重點國立大學醫科大學的教授名額從目前的1200人增加到2200人，增加1000人。

한국어