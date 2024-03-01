【專欄】參加三壹運動的青年“遵守人的本分，沒有罪責”. March. 01, 2024 07:28. by 謝智媛記者 4g1@donga.com. 1919年3月10日下午4時許，黃海道瑞興郡陵裏集市。附近村莊的200多名居民聚集在壹起高喊“大韓獨立萬歲”，揮舞著太極旗。此前的9日，33名民族代表全體在首爾鐘路區仁寺洞太和館朗讀獨立宣言書而引發的三壹萬歲運動蔓延到了黃海道。 萬歲示威是基督教傳教士金成恒（音）從平壤拿到民族代表制作的10多張獨立宣言書後策劃的。示威前壹天的3月9日，察覺到這壹點的憲兵隊在下午6時許逮捕了包括金成恒在內的主導者。但是第二天私塾教師金鬥成（音）等人在松花裏召集居民，按照計劃強行舉行了萬歲運動。在附近素砂裏居民也加入的情況下，來到集市的人們也在現場加入。當天，提前等候的日本憲兵和警察揮舞著武器鎮壓了示威。在面事務所前進行示威的居民也被逮捕。作為主導者被逮捕的14人經過法院壹審和二審，分別被判處6個月到2年的有期徒刑。他們對此不服，向高等法院上訴，但最終被駁回。 這是1919年6月19日日帝高等法院制定的判決書中記載的當時情況。從判決書可以確認，非知識分子的普通百姓也立足於民族意識，自主進行示威。在面事務所前舉行示威而被捕的農民閔應植（音，時年24歲）說：“通過報紙報道看到了巴黎和平會議討論的民族自決主義。通過《獨立宣言書》鞏固了朝鮮即將實現獨立的信念，作為朝鮮人不能坐視不理”，陳述了上訴的宗旨。 在陵裏集市示威中被逮捕的農民金鬥成（音，時年20歲）說：“朝鮮五千年歷史被埋在10多年的日章旗（太陽旗）下，和平的春風已經吹到了三千裏，作為2000萬中的壹員，怎麽能不感動呢?朝鮮民族的獨立運動是出於人道和正義的，為什麽要用法律來處罰呢？”私塾教師全鐘哲（音，時年21歲）強調：“聽到全國各地無論男女老少都在高呼朝鮮獨立萬歲的事實後，我覺得作為朝鮮人理應高呼。這只不過是作為人應盡的本分而已，沒有任何罪責。” 在男女差別較大的當時，還發現了女性主導示威的事例。1919年4月15日全南道長官發給朝鮮總督府的《道長官報告》文件中留下了“4月8日下午2點，在木浦府竹洞，4名基督教信徒的夫人高舉舊韓國旗，高喊獨立萬歲，煽動朝鮮人”的記錄。 當時在木浦以青年和基督教徒為中心展開了萬歲運動。4月8日上午10點，永興·正明學校的150多名在校生和基督教徒在南橋洞市內舉著太極旗高呼獨立萬歲，結果被日本帝國主義強制解散。於是，當天下午2時左右，在竹洞附近，4名基督教徒的夫人再次高呼“獨立萬歲”，站在了前面。僅當天壹天，日本帝國主義逮捕的木浦市民就達80多人。但市民們並沒有就此止步，第二天也要求釋放愛國誌士，繼續進行萬歲示威。 獨立紀念館查明“黃海道陵裏集市萬歲運動”的判決書14名被告中尚有7人未得到褒獎，並促成了2021年至2022年政府褒獎。獨立紀念館韓國獨立運動史研究所資料發掘專班班長金恩智（音）表示：“這表明，不是生活在首爾的知識分子的普通民眾也充分認識到了民族自決主義原則，並自主地參加了示威。三壹萬歲運動並不是民眾隨聲附和的偶發性示威。”

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