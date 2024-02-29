李政厚在首場季前賽第壹個擊球位上擊出安打. February. 29, 2024 07:29. by 李憲宰 uni@donga.com. 並不是無緣無故地被稱為超級明星。“風之孫”李政厚（26歲•舊金山巨人隊）在季前賽首次出場的第壹個擊球位上就擊出安打，展示了自己的存在感。 28日，李政厚在季前賽主場美國亞利桑那州斯科茨代爾體育場舉行的與美國職業棒球大聯盟（MLB）西雅圖水手隊的比賽中，作為1號擊球手和中堅手首發出場，取得了3次有效擊球、1支安打、1得分的成績。 因輕微的肋部疼痛而未能參加前三場季前賽的李政厚當天首次參加了MLB正式比賽。在以0比2落後的第1局下半局，作為首發擊球手進入擊球位的李政厚面對對方右手投手喬治•柯比，在無壞球2好球的情況下，攻占第3個變化球，擊出了滾向右翼手前面的安打。科比在出道賽季的2022年取得8勝，去年取得13勝，是去年參加全明星賽的西雅圖水手隊的新壹代王牌投手。 踏上1壘的李政厚以活躍的跑壘表現吸引了人們的視線。李政厚在2號擊球手泰羅•埃斯特拉達的遊擊手前地滾球時，迅速進入2壘，誘導了西雅圖水手隊瑞恩•布裏斯的失誤。這是將雙殺出局危機轉化為無人出局1、2壘有人的機會的關鍵表現。接著在3號擊球手小拉蒙特•韋德打出適時安打時踏上了本壘。 在第2局遭遇1壘手地滾球、第4局遭遇空擊三振出局的李政厚，在5比9落後的第5局上半局防守時被泰勒•菲茨傑拉德替換下場，結束了首次季前賽參賽。李政厚在比賽最終以10比10結束後接受當地媒體采訪時表示：“我個人很滿足。科比是眾所周知的投手。在2好球的時候，我就想直接擊球”，“MLB投手們的快速球確實與韓國投手不同。但是更大的差異似乎是變化球的球速”，流露出將盡快適應新環境的意向。舊金山隊主教練鮑勃•梅爾文評價說：“雖然因輕傷起步較晚，但首場比賽開始就取得安打和得分，看起來不錯”，“腳下很快，誰也不知道會給對方的防守陣容帶來怎樣的混亂。” 李政厚當天揮棒時和跑壘時，頭盔多次脫落。這是因為MLB使用的頭盔與亞洲選手的頭型不太吻合而發生的。金河成（聖地亞哥教士隊）去年也經歷了類似的事情。李政厚另外訂購了定制型頭盔，預計最快在兩天內就能收到新的頭盔。 大谷翔平（30歲）當天也作為洛杉磯道奇隊所屬球員首次參加季前賽，並啟動了本壘打炮。在與芝加哥白襪隊的主場比賽中，作為指定擊球手出戰的大谷翔平在第1局下半局第壹個擊球位上被三振出局，在第3局第二個擊球位上被雙殺出局。但是在第5局下半局經過兩擊三球勝負後，他擊出的球越過左中間圍墻，取得了轉會道奇隊後的第壹個本壘打。 以邀請選手身份參加季前賽的崔誌萬（32歲•紐約大都會隊）也在當天擊出本壘打，完成了季前賽的首支安打。崔誌萬在與邁阿密馬林魚隊的主場比賽中作為3號擊球手兼1壘手首發出場，並在第6局下半局擊出了越過右中間圍墻的本壘打。

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