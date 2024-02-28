美國壹九旬教授捐出1.3萬億韓元：“不要擔心學費”. February. 28, 2024 07:29. by 李志允記者 leemail@donga.com. “我想給因昂貴的學費而不能夢想讀醫科大學（醫學院）的學生們壹個機會。” 美國紐約市5個區中最貧窮的地區布朗克斯的阿爾伯特-愛因斯坦醫科大學名譽教授魯絲·戈特斯曼（音，94歲）26日表示，將向大學捐贈10億美元（約1.3萬億韓元）。這是美國醫科大學有史以來收到的最大規模捐款。 由此，從今年8月開始，進入該醫科大學的學生可以不用擔心學費，專心學習。這實際上是在向“無償教育”轉變。美國醫大的學費每年平均達5.9萬美元（約8000萬韓元）。 魯絲捐贈的資金相當於2022年去世的丈夫大衛留下的約30億美元遺產的三分之壹。猶太裔金融家大衛生前在華爾街經營壹家名為“第壹曼哈頓”的投資咨詢公司。他還擔任傳奇投資者沃倫·巴菲特創立的伯克希爾-哈撒韋的初期投資者兼理事，賺了大錢。兩人在1950年結婚72年，展開了活躍的慈善事業，早在2008年就向該醫科大學捐贈了2500萬美元。 大衛去世時給妻子留下了遺言：“做妳認為正確的事情吧。”正在研究資金使用處的魯絲親自會見數十名高中生，聽取了他們的苦惱，意識到難以承擔的學費壓抑著年輕人的夢想，決定捐款。在該醫科大學，背著20萬美元以上的學費貸款開始社會生活的畢業生比重約為50%。這是紐約市內醫科大學平均水平（約25%）的兩倍。 當初，大學方面提議以魯絲的姓名命名醫科大學。但她拒絕說：“不必為人所知。”《紐約時報》高度評價魯絲向貧困區醫大捐贈的決定，說：“很多億萬富翁主要捐贈給富裕階層居住地曼哈頓的醫學院。” 教育學博士出身的魯絲在擔任該醫大教授33年間，開拓學習障礙領域，開發普及學習障礙檢查及評價工具和治療方法，還制定了以成人為對象的閱讀障礙治療項目。

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