朝野政黨擱置法案處理，重新包裝成公約. February. 28, 2024 07:29. by 崔慧玲記者、劉彩燕記者 herstory@donga.com、ycy@donga.com. 記者確認，朝野在4月10日議會選舉前夕提出的5個共同公約中，有3個在第21屆國會上已提出25個相關法案，但尚未得到處理。特別是“國家預付單親養育費”公約是在第21屆國會初期的2020年7月提出的，但在會期即將結束的現在，仍被擱置在管轄常任委員會。專家們批評稱：“壹直回避法案處理，現在卻‘重新包裝’成議會選舉用民生公約。” 朝野政黨提出的共同公約有“看護費工資化”“敬老院每周5天以上午餐”“國家預付單親養育費”3個。其余的“鐵路地下化”相關法案已在全體會議上獲得通過，政策資金翻番的“支援小工商業者法案”沒有提出相關法案。 據國會議案信息系統27日內容，朝野政黨聲稱“將減輕壹個月高達450萬韓元的護理費負擔”，並承諾將護理費納入健康保險報銷範圍。這壹承諾在2022年9月由共同民主黨議員李容善提議後已經過了1年零5個月，但國會保健福利委員會法案審查小委員會壹次也沒有討論過。國會福利委員會相關人士表示：“相比必需醫療等主要法案，該議案被排在優先順序之外。”另壹名相關人士表示：“由不屬於福利委員會的議員主導提議，法案處於死角地帶。” 增加敬老院糧食費支援、每周提供5天以上午餐的公約，自2021年4月國民力量黨議員金臺鎬提出相關法案以來，共提出了12件，但尚未提交常任委員會全體會議或法案小委員會。該法案因政府面露難色而停止討論。根據國會福利委員會小委員會的會議記錄，去年11月福利部相關人士表示：“敬老院的運營費移交給了地方，因此不包括在公費支付中。”國會相關人士指出：“執政黨悄悄提出讓政府面露難色的法案，這是前後矛盾的。” “國家預付單親養育費”在2020年7月首次提出相關法案，但只是作為議案被多次提出，沒有得到認真的討論。 仁川大學政治外交學系教授李俊漢（音）表示：“這是為了選舉時的選票攻略而再次提出的急於進行政治鬥爭或因優先順序被擠掉而未能處理的法案。選民們不應該投票給為騙取歡心而提出的公約。”

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