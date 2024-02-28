回歸的特朗普掌握半導體霸權時. February. 28, 2024 07:29. . 美國半導體公司英特爾揚言，“2030年將超越三星，躍居代工（半導體委托生產）第二位”，這是因為它有此倚仗。就像做好吃的飯需要好的電飯鍋壹樣，要想成功批量生產尖端2納米（1納米等於10億分之壹米）工藝半導體，荷蘭阿斯麥制造的新壹代“高數值孔徑極紫外光刻”設備是必不可少的。問題是該設備每年只生產20臺。 去年12月，對荷蘭進行國事訪問的尹錫悅總統和三星電子會長李在镕親自訪問阿斯麥，為確保新壹代紫外光刻機下了很大功夫，但阿斯麥卻選擇了美國。業界首次將該設備納入手裏的英特爾表示，年內將批量生產1.8納米工藝的半導體，並像臺灣臺積電和韓國三星壹樣，在2027年批量生產1.4納米工藝的半導體，發出了宣告“芯片戰爭”的布告。 英特爾首席執行官帕特·格爾辛格表示，“應該將亞洲占80%的制造比重帶到西方世界50%。50年來，世界政治取決於石油來自哪裏。現在半導體是主人公”，強調半導體具有超出產業的意義。把半導體戰爭看成是臺積電、英特爾、三星等企業之間的對決，把半導體支援看成是“向大企業傾囊相助”的微觀視角，就無法理解美國制定法律，向半導體投資企業提供補貼，日本向兩家臺積電工廠支援10萬億韓元的意義。 在新冠疫情危機時，美國人連制造保健口罩的工廠都沒有，像100多年前西班牙流感時壹樣，用圍巾遮住臉，遭受了恥辱。隨著車載半導體供應網的擾亂，目睹了新車出庫延遲、二手車價格暴漲，切身感受到了世界最強美國的致命弱點在哪裏。美國總統拜登宣布重建名為“21世紀馬蹄鐵”的半導體產業，其背後隱藏著美國人對制造業崩潰的創傷和克服這些問題的強烈渴望。 得益於頁巖氣，美國2018年成為世界最大的能源生產國。時任美國總統特朗普在2019年中東緊張局勢加劇後主張：“我們為什麽要在沒有任何補償的情況下為其他國家保護海上運輸路線呢?美國已成為世界最大的能源生產國，因此沒有必要在那裏。”宣布降低對中東石油依賴度的“能源獨立”、露骨地表現出“新孤立主義”傾向的特朗普如果再次執政、掌握半導體霸權，將更加肆無忌憚地采取美國“優先主義”行動。 在臺灣把半導體稱為“矽盾”，只要世界經濟依賴臺灣半導體，美國等西方世界就不會容忍中國武力侵略等兩岸矛盾。美國也擔心臺灣出現親大陸政權。但是，如果美國成功實現半導體獨立，情況就不同了。美國的“臺灣計算法”可能會改變，東亞安全格局也會發生變化。 美國保守傾向智庫傳統基金會副會長詹姆斯·卡羅帕諾在接受《東亞日報》新年采訪時表示：“美中矛盾具有很強的‘大象之爭’的性質。如果不想讓夾在中間的小國像‘草坪’壹樣被踩死，就應該成為樹木，而不是草坪。韓國應該成為更大的樹。”要想在芯片戰爭時代生存下來，就不能成為任何人都可以踩踏的草坪。要進壹步提高半導體產業的競爭力，鞏固韓美日半導體同盟。我們現在正在培養更大的“半導體樹”嗎?

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