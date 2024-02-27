韓國情報部門：“朝鮮竊取國內‘冷發射’技術，縮短潛射導彈開發時間”. February. 27, 2024 07:25. by 申鎮宇記者、申圭振記者 niceshin@donga.com、newshin@donga.com. 據韓國情報當局掌握的情況，朝鮮運用2016年從韓國軍工企業手中奪取的“冷發射（從發射管中把導彈推出水面後點燃發動機的方式）技術，大幅縮短了潛射彈道導彈的開發時間。這是韓國情報部門首次判斷朝鮮的對韓、對美核心戰略武器采用了韓國軍工企業的技術。 據韓國國家情報院26日透露，韓國方面當局判斷，朝鮮在彈道導彈和偵察衛星的開發上利用了從韓國國內外造船和衛星企業竊取的大量技術。2016年4月和8月，朝鮮黑客入侵大宇造船海洋，竊取了60余件壹級至三級軍事機密、4萬件內部資料。據悉，當時朝鮮不僅竊取了韓國海軍核心戰鬥力宙斯盾驅逐艦和潛艇的部分技術和潛射導彈的核心技術——韓國型垂直發射系統的設計圖，還竊取了與無人機相關的技術。情報當局認為，與韓國型垂直發射系統相關的核心技術直接影響到了朝鮮的潛射導彈開發。 朝鮮2015年5月首次公開名為“北極星”的潛射導彈，在入侵大宇造船海洋4個月後的2016年8月，又在“新浦”級潛艇上發射了壹枚潛射導彈，射程約500公裏。這是有關潛射導彈的第五次試射。此外，繼2019年在駁船上發射潛射導彈“北極星-3”型後，朝鮮又在閱兵式上公開了完全模型的“北極星-4”“北極星-5”等3個大型潛射導彈和1個小型潛射導彈（火星-11D）等多個潛射導彈。韓國政府消息靈通人士表示：“我們認為，朝鮮以韓國企業的潛艇技術為基礎，正在改良潛射導彈的性能，實現機型的多元化。” 韓國情報當局認為，朝鮮去年經過三次嘗試成功送入地球軌道的首顆軍事偵察衛星“萬裏鏡-1”號和搭載該衛星的火箭“千裏馬-1”型也大量使用了從韓國國內外衛星企業竊取的發射體、光學裝備技術等。 外界還捕捉到了朝鮮國務委員長金正恩最近傳達新指示的情況。據悉，韓國當局認為，很有可能是為了竊取外交戰略、尖端技術而下達的黑客相關指示。

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