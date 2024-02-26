下個月的世界杯預選賽兩連戰，將交由“臨時主教練”負責. February. 26, 2024 08:01. by 金正勛記者 hun@donga.com. 大韓足球協會國家代表戰鬥力強化委員會24日召開第2次會議，決定在下個月舉行的與泰國的2026北中美世界杯亞洲區第2輪預選賽第3場比賽（21日主場）和第4場比賽（26日客場）交由臨時主教練負責。 據悉，委員們在當天的會議上壹致表示：“雖然現在的結果很重要，但最終還是要選出能夠發展韓國足球的指揮者。”當初戰鬥力強化委員長鄭海成在21日結束第壹次會議後公開表示：“計劃在3月與泰國隊的比賽之前選拔國內派正式主教練。”但是，在職業足球K1聯賽開幕沒剩多少時間的情況下，如果撤走球隊的現役主教練，可能會對聯賽產生負面影響，而且要想仔細驗證主教練候選人，選拔真正的人物，在與泰國隊的比賽之前，時間非常緊迫。 因此，以臨時主教練體制與泰國隊進行比賽後，到有下次國家隊日程的6月份為止，將選拔下任主教練。據悉，參加會議的委員們普遍認為，國內教練可以很好地與選手們溝通，可以解決最近暴露出來的代表隊內前後輩矛盾等。 戰鬥力強化委員會距離與泰國隊的比賽只剩下不到壹個月的時間，因此預計將在第3次會議上決定並公開臨時主教練人選。第三次會議的日程還沒有確定。

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