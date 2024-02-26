3040“挖空心思投資族”，因高利息消費余力萎縮幅度最大. February. 26, 2024 08:01. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 據調查，在年3.50%的標準利率維持1年零1個月的情況下，舉債購房的30、40多歲人群受到了高利息的直接打擊。雖然受高利息的影響，整體民間消費有所減少，但特別是3040“挖空心思投資族”（用拽上靈魂積攢的貸款進行投資的人）的消費余力萎縮幅度最大。 韓國銀行在25日發表的《考慮到各家庭利率風險暴露的利率上升的消費影響檢查》報告書中表示：“隨著利率上升，財務獲利家庭和虧損家庭劃分得很清楚。”韓國銀行測定了各家庭利率上調危險程度，將其分類為利率上升“損失層”和“弱勢群體”、“增益層”等，利率越高，遭受損失的“損失層”中三四十歲人群所占比重越高。收入集中在中上層（4~7分位），消費集中在上層（6~10分位）。 據分析，實際上2022年損失層的消費比3年前減少了10%以上。據統計，這些人的住宅擁有比重為79%，大大超過了全體家庭的平均值（69%），負債中房地產擔保貸款的比重也高於全體（50.4%），達到58.8%。韓國銀行調查局宏觀分析組科長鄭東宰（音）表示：“越是負債多的家庭，越有可能被包括在損失層中，特別是有可能購買了很多住宅。” 韓國銀行評價說，與上調利率之前相比，家庭名義貸款利率上升約2~3個百分點，實際利率也上升1.5個百分點左右，出現了利率上升減緩消費的所謂“期間替代”效果。韓國銀行分析結果顯示，利率每上升1個百分點，家庭消費增加率就會減少0.32個百分點。據調查，利率上調加上期間替代效果（0.26個百分點），使整體消費進壹步萎縮了20%。

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