醫生和政府應接受包括教育、產業界在內的“公論化協商機制”. February. 26, 2024 08:00. . 反對醫科大學擴招的實習醫生集體辭職導致的“醫療空白”長期化後，重點國立大學教授會聯合會（國教聯）昨天表示，“有必要考慮現實情況，制定擴招政策”，提議成立醫療界、教育界和產業界聯合組成的協商機制。國教聯通過聲明表示：“希望把此次危機作為建立面向未來的醫療體系和醫學教育、健全的入學考試和學問生態界的動力。”也就是說，組成公開討論醫科大學擴招的協商機制，借此機會制定綜合醫療革新對策。 國教聯是主要國立大學教授會長組成的團體。這壹建議意味著不僅是醫科大學，而是全體教授出面參與了政府和醫療界之間的斡旋。醫科大學擴招2000人是為了挽救瀕臨崩潰的必需醫療和地方醫療而提出的解決方法，但其影響並不僅限於醫療界。隨著醫科大學的擴招，“理工科人才黑洞”現象將進壹步加劇，尖端產業的人力短缺將進壹步加重。如果想減少因醫科大學擴招導致的人力資源分配被歪曲的副作用，政府應該與教育界、產業界壹起尋找解決方法。 更何況，隨著醫科大學擴招計劃在沒有事先準備的情況下宣布教授和設施的確保等，2000人的擴招規模適當與否也引起了爭議。政府雖然晚些時候表示將增加1000名國立大學醫學院的教授，但先選拔學生後增加教授的方針前後順序發生了很大的變化。總統室昨天表示，“醫科大學擴招2000人是必要的”，再次明確了這個數字。國教聯呼籲“請考慮現實並制定擴招政策”，是有道理的。適當的擴招規模也可以在新的協商機制中考察。 由於政府和醫療界寸步不讓的對峙，很多人擔心3月會出現“醫療大亂”。此前，繼實習醫生集體辭職後，全國大學醫院的實習資格合格者同時放棄了聘用。而且，在醫院工作三四年的住院醫生也將於本月底離開醫院。只有患者和家屬們焦急萬分。政府和醫療界應立即恢復對話，但有必要擺脫此前在密室討論醫療政策的慣例，接受包括各界在內的協商機制的組成。

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