林鐘勛領銜的韓國乒乓球隊連續4屆世錦賽確保獎牌. February. 24, 2024 07:22. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國男子乒乓球進入世界錦標賽4強，連續4屆成功獲得獎牌。韓國隊將與世界最強隊中國隊爭奪壹張決賽入場券。 23日，在釜山會展中心舉行的2024國際乒乓球聯合會（ITTF）世界錦標賽男子團體賽8強賽上，韓國隊以3比1戰勝了丹麥隊。至此，確保銅牌的韓國隊在世錦賽上連續4次登上領獎臺。本次大賽不會單獨進行第三名爭奪戰，在半決賽中敗北的兩國都將獲得銅牌。 24日，韓國隊將與男子團體賽世界排名第壹的中國隊進行半決賽較量。韓國男子乒乓球上壹次進入世錦賽團體決賽是獲得亞軍的2008年廣州世錦賽。挑戰11連冠的中國隊是無需多加說明的“絕對強者”。包括單打世界排名第壹的樊振東在內，世界前五名都是中國選手。中國從2001年世錦賽開始，20多年來壹直穩居世界首位。 去年杭州亞運會男子團體決賽中，韓國隊以0比3完敗於中國隊。林鐘勛在與中國選手王楚欽的比賽中僅拿下壹盤，可謂完敗。男子團體世界排名第5位的韓國隊決心在此次世錦賽上依靠主場球迷的助威，與“萬裏長城”中國隊展開較量。韓國代表隊中單打世界排名最高的張禹珍（第14位）表示：“因為是在韓國進行的，所以會發揮主場優勢，大幅提升氣氛。”男子代表隊主教練朱世赫表示：“之前我們總是完敗，這次有點期待”，“現在我們的選手狀態很好，也有主場球迷的助威，所以想打壹場精彩的比賽。”乒乓球世界錦標賽在韓國舉辦尚屬首次。

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