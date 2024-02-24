現代汽車：“向巴西投資1.5萬億韓元……加強氫能、環保型移動出行”. February. 24, 2024 07:21. by 金在亨 monami@donga.com. 現代汽車集團會長鄭義宣與巴西總統會面，討論了氫氣、未來移動出行等環保未來產業的合作方案。在強化碳中和政策的巴西，現代汽車為了強化氫能和環保型移動出行事業，決定進行1.5萬億韓元的大規模投資。據分析，這是為了將正在向北美、歐洲、中東等世界各地擴張的集團環保事業範圍擴大到拉美而進行的布局。 據現代汽車集團23日透露，鄭義宣當地時間22日在巴西利亞總統辦公室會見了盧拉總統。鄭義宣在席間表示：“現代汽車巴西法人和當地合作夥伴公司計劃在2032年之前在氫氣等環保領域、未來技術等方面投資11億美元（約1.46萬億韓元）。” 兩人還討論了現代汽車正在傾註力量的未來航空移動和最近開發的小型模塊核電站。鄭義宣表示：“我確信未來航空移動是適合巴西交通環境的未來交通工具。希望在小型模塊核電站領域也能摸索合作方案。” 盧拉在會見中強調了巴西政府的稅制改革和改善投資環境等，並表示：“在環保氫氣領域和技術等方面投資的現代汽車是巴西正在成長的重要企業。” 巴西的目標是到2030年將溫室氣體排放量比2005年減少50%，到2050年實現碳中和，正在實施各種環保政策。去年12月，巴西還實施了向投資脫碳部門的汽車制造企業提供190億雷亞爾（約5.1萬億韓元）規模的減稅及補貼優惠的“綠色移動革新項目”，巴西也因此作為在拉美開拓環保移動出行、能源市場的全球汽車企業的主要投資地而備受關註。去年7月，中國電動汽車制造商比亞迪還宣布，將投資30億雷亞爾，在巴西東北部巴亞州建設電動汽車生產工廠。 據悉，現代汽車特別關註巴西致力於綠色氫能事業這壹點。這與現代汽車集團開發氫燃料電池車型Nexo、Xcient（卡車）、ElecCity（公交車）等氫動力相關能源事業的戰略相吻合。現代汽車計劃在巴西市場推出IONIQ 5和KONA Electric。現代汽車集團唯壹的南美生產基地也在巴西。

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