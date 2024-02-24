韓國政府全面允許非面對面診療……“向大型醫院投入軍醫”. February. 24, 2024 07:21. by 朴成民記者、高道藝記者 min@donga.com,yeah@donga.com. 由於實習醫生中斷醫院工作，醫療大亂的憂慮增大，韓國政府有史以來首次將保健醫療危機階段上調至“嚴重”，並全面允許非面對面診療。政府同時延長首爾醫療院等97家公共醫院的診療時間，並向大型醫院投入軍醫和公共保健醫生。 國務總理韓德洙23日在政府首爾大樓舉行了“醫生集體行動中央災難安全對策本部”首次會議。為了泛政府全力應對，提升了直到前壹天還在運營的以保健福利部為中心的中央事故處理本部的級別。 韓德洙指出：“危害國民生命和健康的集體行動，任何理由都不能正當化。集體行動是忘記作為醫療人員崇高使命的行為。”他還警告離開醫院的實習醫生說：“非法集體行動是破壞年輕醫生夢想的危險方法。” 政府從當天起暫時全面允許非面對面診療。此前，只有在醫院級醫療機構對復診患者和醫療不便地區居民進行診療時，才被限制性地允許非面對面診療。但從23日開始，希望進行非面對面診療的任何醫院都可以以所有國民為對象進行非面對面診療。但是，由於構建系統等需要時間，各醫院的實行時間可能會有所不同。福祉部相關人士解釋說：“無法接受診療的高級醫院患者將湧向1、2級醫院，因此我們的出發點是分散需求。” 政府決定把首爾醫療院和紅十字醫院等全國97家公共醫院的平日診療時間延長到晚上8點前後。周末及休息日的診療也將擴大。此外，政府還決定把握必需醫療被延長的大型醫院的人力需求，投入軍醫和公共保健醫生。 大韓醫生協會則表示：“政府把原本平靜的醫療系統推向災難狀況，卻又設立中央對策本部，這是喜劇。”對於政府當天宣布的政策，也表示“不禁令人失笑”。 據統計，截至22日晚10時，全國94家主要研修醫院提交辭呈的實習醫生達8897人（占總數78.5%），其中7863人（69.4%）中斷了在醫院的工作。政府經過現場檢查，共向7083人下達了返崗工作命令，但其中5976人拒絕了復職指示。

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