查爾斯三世：“收到了很多祈禱我早日康復的信息，感動的都快流淚了”. February. 23, 2024 07:51. by 金寶拉記者 purple@donga.com. “真的收到了很多（祈禱早日康復）的美好信息。感動的我都快流淚了。” 英國國王查爾斯三世5日向外界公開與癌癥作鬥爭的事實後，首次在正式場合露面。英國王室當地時間21日公開了查爾斯三世和英國首相裏希•蘇納克在倫敦白金漢宮會面的“周三謁見”的照片和視頻。 每周三，國王和首相都會在白金漢宮會面，討論國內外局勢等，是英國王室的傳統活動。查爾斯三世在公開與病魔作鬥爭後，於7日和14日用電話代替了謁見。通常情況下，周三謁見是非公開活動，但王室考慮到大眾的關心，時隔3周決定公開直接會面的樣子。 在公開視頻中，當蘇納克首相說“舉國上下都支持陛下”時，查爾斯三世回答說“（感動）流下了眼淚”。查爾斯三世還表示：“聽說優秀的癌癥慈善團體受到了關註。這是多數人長期贊助的地方。”英國《每日電訊報》評價說：“雖然國王的聲音有些沙啞，但總體來說看起來挺健康。” 同壹天，查爾斯三世還親自參加了與由參眾兩院政治家組成的國王咨詢機構—樞密院的會議。英國王室表示：“國王在治療過程中盡量避免公開日程，但壹直執行包括處理政府文件等在內的憲法賦予的任務。” 英國中央銀行（BOE）當天表示：“包含查爾斯三世肖像的新紙幣將從6月5日開始流通。”使用查爾斯三世肖像的貨幣有4種（5、10、20、50英鎊）。新版紙幣除了將伊麗莎白二世換成查爾斯三世外，保留了現有圖案。

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