朝野政黨20個競選公約，12個没有財源對策. February. 22, 2024 07:54. . 議會選舉在即，朝野政黨爭先恐後地提出了沒有財源確保方案的所謂“盲目公約”。截止到前天，國民力量黨宣布的11個議會選舉公約中有6個，共同民主黨的9個公約中有6個沒有附加財源籌集規劃。這意味著，朝野對如何籌集60%的主要公約資金保持沈默。公約中提出預算規模至少達143萬億韓元，但是不考慮實現可能性、先扔出來再說的不負責任行為仍在繼續。 國民力量黨提出的“看護費健康保險補貼化”“敬老院每周7天午餐”等公約，連所需預算規模都沒有公開。因為不知道需要多少錢，所以連在哪裏確保錢都沒有思考。共同民主黨提出的“市中心鐵路地下化”“低生育套餐”也分別需要80萬億韓元、28萬億韓元，但沒有提出財源對策。朝野政黨以“我們將落實”“財源嘛以後再籌措”等方式，反復做出毫無根據的承諾。 朝野政黨的善心公約競爭就像在賭場上提高賭註壹樣，正在擴大規模。如果壹方提出公約，另壹方就用需要更多資金的類似公約進行對抗。1月31日，國民力量黨提出城市中心斷絕區間的鐵路地下化公約後，共同民主黨第二天立即回應說：“將把經過市中心的所有地面鐵路地下化。”共同民主黨提出“敬老院每周提供5天午餐”後，國民力量黨加碼到“我們是每周7天”。 朝野政黨的部分公約是在上次大選或議會選舉中已經提出的公約的翻版。執政黨的議會選舉公約“看護費補貼化和鐵路地下化”是尹錫悅總統的大選公約，共同民主黨也在大選後再次提出了療養醫院看護費補助化、提高官兵工資、激活地區大學等。但財源籌措對策卻寸步難行。過去兩年裏壹直擱置的公約在沒有經過深思熟慮和準備的情況下再次出現在國民面前，是不負責任的行為。 去年出現了56萬億韓元規模的歷代最大稅收缺口，今年的國稅也會比政府的預測少6萬億韓元左右。在國庫越來越空、需要勒緊褲腰帶的情況下，很難預測如何籌集龐大的公約財源。只考慮議會選舉投票的甜言蜜語公約最終會回到國民要償還的債務賬單上，或只是“不是就算了”式的“希望拷問”。

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