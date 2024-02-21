“集體辭職VS吊銷執照”……必須回歸醫院，通過對話解決問題. February. 21, 2024 07:35. . 全國大型醫院的核心人力實習醫生（見習醫生和住院醫生）為反對政府的醫科大學擴招計劃，集體遞交了辭呈，從昨天起拒絕診療。據政府統計，在全國221家進修醫院工作的1.3萬名實習醫生中，約有壹半提交了辭職書，其中1630人離開了醫院。政府表示，如果不顧返崗命令不回到崗位，將進入吊銷執照的處分程序，持續著強硬應對的基調。 由於醫生和政府之間的極端對立找不到出口，重癥患者的手術接連被取消，急診室陷入了癱瘓狀態。首爾峨山醫院掛出了除心臟驟停患者等外不能在急診室進行診療的通知。從蔚山大學醫院的區域急救及外傷中心開始，地方的定點醫院也紛紛中斷了急救室的運營。在仁川發生的敗血癥患者在給25處打電話後，才好不容易在首爾國立中央醫療院接受了治療。由於沒有醫生，無法接受截肢手術，懷上雙胞胎的產婦因剖腹產手術延期而急得直跺腳。比任何人都清楚醫生離開急診室和手術室會發生什麽悲劇的人怎麽能這樣呢? 政府表示這次不會讓步，會根據法律和原則進行應對。此前，政府軟弱應對三次醫生罷工，助長了“政府無法戰勝醫生”的自滿。但是，僅靠強硬壹邊倒的應對，很難立即阻止人員傷亡。雖然政府此前通過28次醫政協商機制協商了醫科大學擴招規模，但醫生們主張，“擴招2000人”的政府方案聞所未聞，政府執意單方向推進政策。醫生們要回到急診室和手術室患者身邊，政府也要通過與醫生們的對話，尋找擺脫醫療大亂的出路。 全國40個醫科大學校長團體表示，“如果壹次性把醫科大學入學名額增加2000人，就很難進行適當的教育”，並提出了對策性的擴招規模等，醫科大學有必要擴招的主張在醫生們之間也在得到支持。對於加強必需醫療的必要性也沒有異議。希望以醫政之間的共識為基礎，縮小分歧，擴大契合點。固守固守明顯會兩敗俱傷的“弱雞遊戲”，才是負責國民健康的當事人們必須避免的臭招和下策。

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