孫興慜表示，“優秀的球員和優秀的人是不壹樣的”. February. 19, 2024 07:42. by 金正勛記者 hun@donga.com. “作為（球隊）隊長，不僅是優秀的球員，和優秀的人在壹起也很重要嗎？” 亞洲杯結束後回到所屬球隊托特納姆熱刺隊的孫興慜（照片)）在接受俱樂部官方頻道《Spurs Play》的采訪時，當被問到這個問題時，他回答說“100%是那樣”，並說，“在英超聯賽效力意味著他是壹名優秀的足球運動員。但並非該球員就是壹個好人。” 托特納姆熱刺隊16日公開的該采訪中，孫興慜表示：“也許是我人生中最艱難的壹周，各位（托特納姆熱刺隊球迷）讓我重新振作起來，直到死為止，我壹輩子都不會忘記。”這聽起來像是因在亞洲杯上的成績不佳和與國家隊後輩李剛仁的爭吵等而備受煎熬，但在回到托特納姆熱刺隊後，在球迷們的熱情款待下得到了力量。 韓國國家足球代表隊隊長孫興慜在亞洲杯半決賽上被淘汰後，從卡塔爾當地直接回到了熱刺隊，並於11日通過與布萊頓隊的比賽進行了復出戰。當時，在英國倫敦的主場托特納姆熱刺體育場舉行的比賽中，他作為替補選手出場。孫興慜說：“我在替補席上熱身時，大家都對我抱以熱烈的掌聲。這次比賽（亞洲杯）結束後，我仍然處於痛苦的狀態，現場球迷對我如此熱情款待，真的有點難以置信。” 對於這樣的應援助威，孫興慜表示：“這是雪中送炭般的擁抱。”孫興慜說：“熱刺隊的球員和球迷們在我回來後都給了我壹個大大的擁抱。這是非常需要擁抱的瞬間”，“雖然是艱難的壹周，但大家都很好地讓我重新振作起來，所以重新以積極的桑尼（孫興慜的昵稱）回歸了。” 孫興慜在18日與國家隊後輩黃喜燦所屬的球隊伍爾弗漢普頓隊的比賽中首發出場並踢滿全場，但未能取得進球。黃喜燦也未能得分。在該場比賽中，伍爾弗漢普頓隊最終以2比1獲勝。

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