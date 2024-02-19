港媒：“中國網絡安全的最大威脅不是美國而是印度”. February. 19, 2024 07:42. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 香港《南華早報》16日報道說，中國網絡安全的最大威脅不是與中國展開霸權競爭的美國，而是印度。去年底，還出現過疑似印度黑客集團組織試圖對中國軍隊進行網絡攻擊。 據《南華早報》透露，中國保安公司表示，與印度黑客集團“比特”（音譯）有關聯的對中國、巴基斯坦、蒙古國等國家的攻擊在2022年和2023年分別達到7次和8次。壹名不願透露姓名的北京安全專家向《南華早報》表示：“大眾相信中國的網絡安全威脅可能來自美國，但實際攻擊的大部分是在南亞國家進行的。” 據推測，去年12月中國當局事先切斷的中國軍隊網絡攻擊也是“比特”所為。從2013年11月開始活動的“比特”也被稱為“曼靈花”。網絡分析家們以“比特”的網絡地址和語言模式為依據，主張他們是印度出身的黑客。據悉，這些人在印度政府的支援下，以巴基斯坦和中國等政府及軍事機關、核領域為目標展開活動。滲透情況多種多樣，從冒充吉爾吉斯斯坦大使館到向中國原子能產業發送電子郵件。 “比特”主要使用以個人為目標竊取機密的“網絡釣魚”和在網站上植入惡性代碼的攻擊“水坑攻擊”兩種戰略。專家指出，雖然這種攻擊表面上看不具有破壞性，但有可能導致嚴重的情報泄露。 不過，盡管來自印度的網絡攻勢持續不斷，中國當局並未做出正式反應。去年11月，印度國內有人指出，來自中國的網絡攻勢正在加劇，但印度當局也克制提及中國。世界兩大人口大國中國和印度自2020年在喜馬拉雅邊境發生流血沖突以來，壹直矛盾不斷，但在經濟上卻有著擴大貿易等復雜的關系。 不過，中國反間諜當局國家安全部16日再次警告說，時隔3個月，外國網絡間諜活動導致的數據泄露正在威脅國家的信息和網絡安全。國安部表示，最近幾年，海外網絡間諜壹直在攻擊中國重要部門和企業。國安部特別介紹了某軍民兩用企業沒有迅速更新軟件，導致資料泄露的事例，並囑咐大家註意。

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