韓國政府命令醫院“每天報告實習醫生的工作情況”. February. 19, 2024 07:42. by 李知雲記者、申振宇記者、全周永記者 easy@donga.com、niceshin@donga.com、aimhigh@donga.com. 五大醫院（首爾大學、塞佛倫斯、首爾峨山、三星首爾、首爾聖母）的實習（住院）醫生們反對政府擴大醫科大學入學名額的方針而預告的集體提交辭職書時限（19日）只剩壹天，國務總理韓悳洙發表對國民談話，強烈批評說：“醫療空白是把國民的生命和健康當作人質的事情。” 韓悳洙當天在政府首爾大樓表示：“如果因集體行動而出現醫療空白，損失將原封不動地轉嫁給國民。這是不該發生的事情。”總統室的壹名高層負責人表示：“實習醫師離開醫院是將患者和國民推向死亡的行為。不可能調整擴招規模（2000人）。” 據保健福利部透露，截止到16日下午6時，提交辭職書的實習醫生達23家醫院的715人。其中，離開醫院的103名專業醫生中有3名沒有服從返崗命令。福祉部指示實習醫生所屬的221家進修醫院“每天報告實習醫生的工作現狀”。其用意是確認接到返崗命令後是否再次離開。五大醫院的實習醫生們決定從20日上午6點開始停止工作。 另壹方面，大韓醫生協會17日召開緊急對策委員會會議，並表示：“哪怕只有壹名醫生受到與執照相關的不利影響，也會將其視為‘正面挑戰’，將采取難以承受的行動。”

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