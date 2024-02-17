執政黨內對“議會選舉大換血”感到緊張……忠清地區9名現職議員中7人參加競選. February. 17, 2024 07:34. by 金俊壹記者、李承佑記者 jikim@donga.com、raul1649@donga.com. 國民力量黨忠清地區的9名現任議員中有7人將參加競選。只有鄭鎮碩（五選，忠南公州-扶余-青陽）和成壹鐘（二選，忠南瑞山-泰安）兩名議員獲得了單獨公推。忠清地區此前人物交替相對較少，現在現任議員也將大舉參加競選。黨領導層在嶺南地區公推發表前夕表示：“對現任議員的評價結果顯示，淘汰（排除公推）對象在嶺南地區最多。”嶺南地區對“大換血”的緊張感也達到了高潮。 國民力量黨公推管理委員會委員長鄭永煥16日在首爾汝矣島中央黨部召開新聞發布會，發表了忠清、京畿、全南部分地區的公推面試結果。現任議員中，除鄭鎮碩和成壹鐘外，金學容（五選，京畿安城）和宋錫俊議員（二選，京畿利川）也獲得了單獨公推。 到目前為止，國民力量黨現任議員在自己的選區獲得單獨公推的有首爾、仁川、忠南各2人、京畿3人等9人。這些地區國民力量黨共有26名現任議員，相當於每3人中只有1人獲得了單獨公推。 在即將宣布公推結果的嶺南地區，議員們的緊張感也在增加。嶺南地區的國民力量黨現職議員共有56人。事務總長張東赫當天上午會見記者時強調：“在下遊10%（淘汰）和下遊30%（扣分對象）中，嶺南圈議員所占比率最多。”其核心要義是，在嶺南會有很多現任議員被排除在公推之外或受到減分。 國民力量黨當天還確定並公布了首爾7個、京畿4個等22個地區的競選對陣情況。在忠南洪城-禮山，四選議員洪文杓和前總統市民社會首席秘書姜承奎將展開競選等，在其他三個地方，則有現任議員和龍山總統室出身的幕僚將展開對決。

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