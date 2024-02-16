用超聲波“鞭策”垂頭喪氣的精子. February. 16, 2024 08:17. by 文世英=東亞科學記者 moon09@donga.com. 隨著低生育時代結婚年齡的提高，不僅是女性，對男性的生育能力也越來越關註。據醫療專家透露，在男性的生育能力中，精子活力有多旺盛是壹個重要因素。因為如果運動性低，精子就不能活躍地活動，懷孕的概率就會降低。相反，運動性高的精子越多，精子的到達率（接觸到卵子）就越高，懷孕概率就越高。 澳大利亞蒙納士大學電氣與計算機系統工程系教授艾德裏安•尼爾德研究組利用超聲波成功提高了精子的移動和遊泳速度，並於15日在國際學術雜誌《Science Advances》上發表了研究結果。研究結果顯示，在運動性急劇減少的精子上使用超聲波技術，最多可以將精子的移動提高266%，因此，有望成為男性不孕患者的輔助治療方案。 提高精子運動性低、生育能力下降的男性生育能力的簡單戰略有戒煙、維持適當的體質指數、運動等。積極的治療方法有藥物或荷爾蒙療法。最具代表性的藥物是“己酮可可堿（Pentoxifylline）”。有報道稱，雖然該藥物具有增加精子質量和運動性的效果，但存在對精子DNA造成損傷等潛在副作用。男性荷爾蒙療法如果長期實行，反而會抑制精子生成或誘發無精子癥，因此需要註意。這就是對更安全的治療方法要求越來越高的原因。 研究組從3名20~40歲的健康男性那裏得到了精子捐贈，並用於研究。研究參與者每毫升擁有2000萬至4000萬個精子。這是正常數值，每毫升不到1500萬個時，被評價為難孕。 研究組為了在細胞水平上評價個別精子的運動性，利用了“液滴（基礎）微流體技術”。液滴微流體技術是利用不相互混合的兩個流體，使微流體相互分離的技術，是可以從微細規模上短時間內快速研究生物體內反應的方法。將高頻超聲波應用於從供體獲得的精子中不運動或運動性降低的精子細胞，然後使用基於液滴的微流體技術評估運動性的變化。 結果發現，超聲波暴露誘導精子運動，提高精子的遊泳速度。精子的運動性最多可提高266%。而不運動的精子中也有34%產生了運動性。 壹般來說，男性的年齡超過45歲，精子的運動性就會大幅減少。江南CHA醫院男性醫學研究組去年在大韓泌尿醫學會學術雜誌上發表的研究結果顯示，中年男性的精子運動性比年輕男性低11個百分點。這意味著，如果夫妻計劃生育子女，不僅是女性，男性的年齡也很重要。研究組表示：“為了保存男性生殖力，在需要更安全的治療方法的情況下，我們提出了超聲波技術”，“此次研究結果確認了超聲波很有希望作為男性不孕不育的輔助治療方案的事實。”

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