黃宣優“後勁十足”，奪得之前朴泰桓也沒能拿到的世錦賽200米自由泳金牌. February. 15, 2024 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 黃宣優（21歲）成為首位獲得200米自由泳世界冠軍的韓國遊泳選手。14日，在卡塔爾多哈舉行的2024世界遊泳錦標賽男子200米自由泳決賽中，黃宣優以1分44秒75的成績獲得了金牌。達納斯•拉普西斯（29歲•立陶宛）以1分45秒05的成績位居第二，盧克•霍布森（21歲•美國）以1分45秒26的成績位居第三。黃宣優的世界遊泳錦標賽男子200米自由泳金牌在亞洲也是歷史上的第二枚。此前，孫楊（33歲•中國）曾在2017年布達佩斯世錦賽和2019年光州世錦賽上創下該項目兩連冠的紀錄。“海洋男孩”朴泰桓（35歲）在奧運會上在該項目獲得兩枚銀牌（2008年和2012年），但在世界錦標賽上，2007年墨爾本世錦賽銅牌是最好成績。從大賽開幕前開始，黃宣優就被評價為該項目的奪冠熱門。因為最好成績比黃宣優（1分44秒40）更好的2021年東京奧運會金牌得主湯姆•迪恩（24歲•英國•1分44秒22）、2022年布達佩斯世錦賽冠軍大衛•波波維奇（20歲•羅馬尼亞•1分42秒97）、去年福岡世錦賽冠軍馬修•理查茲（21歲•英國•1分44秒30）都表示將專心備戰巴黎奧運會（7月），沒有出戰此次世錦賽。 但也不能就此掉以輕心。這是因為在2021年東京奧運會上錯失冠軍的痛苦回憶。黃宣優當時壹直領先到150米，但在最後50米遭遇滑鐵盧，最終僅以第7名的成績結束了比賽。因此，黃宣優被貼上了“後勁不足”的標簽。 當天的情況完全不同。從第5泳道出發的黃宣優在前100米區間領先，領先第2名1米以上的身位優勢。但在遊到130米的地方，他把領先位置讓給了霍布森，之後在還剩最後10米時成功反超，並最終率先觸到了觸控板。 這是黃宣優首次在大滿貫賽事上以最後沖刺逆轉局勢。對此，遊泳界評價說，黃宣優不斷積累國際大賽經驗，通過澳大利亞轉地訓練努力提高比賽運營能力，取得了成果。黃宣優從上月5日開始到本月3日為止，在澳大利亞黃金海岸完成訓練日程後，在沒有“tapering”（降低訓練強度，集中進行狀態調整）的情況下來到多哈參加了此次比賽。 2022年布達佩斯世錦賽當時在該項目上獲得銀牌、去年福岡世錦賽時獲得同壹項目銅牌的黃宣優，成為首位連續3次在世界錦標賽上站上領獎臺的韓國遊泳選手。黃宣優也是第壹個連續兩屆大賽奪牌的選手。黃宣優在收集世錦賽金、銀、銅牌的同時，與朴泰桓（2金、1銅）、在跳水項目上獲得3枚銅牌的金秀智（26歲）壹起並列占據韓國人最多獎牌數榜首位置。 黃宣優說：“之前在世錦賽上獲得了銀牌、銅牌，我想壹定要獲得金牌，本次大賽終於實現了目標，感到非常高興”，“預賽之前身體還沒有完全放松，但在半決賽時狀態非常好，可以留下在決賽中使用的能量。我認為這次的金牌對巴黎奧運會也會產生積極的影響。將在奧運會上挑戰1分43秒左右的成績。” 在本屆多哈世錦賽上，金宇民（23歲）比黃宣優更早獲得了男子400米自由泳的金牌。兩名韓國選手在世錦賽上獲得金牌也是第壹次。兩位選手將與梁在勛（26歲）、李浩俊（23歲）壹起挑戰從16日開始的800米接力金牌。去年在杭州亞運會上合作奪得韓國遊泳團體賽歷史上首枚金牌的他們，如果在本屆世錦賽上也能獲得800米接力賽的冠軍，韓國遊泳史上將同時誕生兩名世界錦標賽雙冠王。

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