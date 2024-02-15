啟程前4天推遲德國丹麥巡訪……這樣也行嗎?. February. 15, 2024 07:47. . 尹錫悅總統原定於18日至24日對德國和丹麥進行為期7天的訪問，昨天推遲了分別與兩國總理舉行首腦會談的日程。總統室昨天表示：“總統原定於下周進行的兩國巡訪將延期。”對於延期的理由，總統室只是說：“考慮了諸多因素。”過去也有過臨近出國而推遲首腦會談的事情，但有過中東呼吸綜合征事態等緊急懸案。但在國民面前連理由都不解釋，是史無前例的。 為了對德國進行國事訪問和對丹麥進行正式訪問，政府準備了幾個月。雖然不知道向兩國解釋推遲訪問的理由是什麽，但據悉通報時間是13日。雖然總統室表示“對方國家已經諒解”，但這不能不說是壹種外交失禮。此次巡訪與去年12月總統夫婦只對荷蘭壹處進行國事訪問的日程相提並論，引發了“訪問歐洲太頻繁”的爭議。明明可以壹次巡訪鄰近的荷蘭和德國、丹麥三國，但總統室應該也掌握了隔2個月安排兩次訪問的行程。 更大的問題是沒有正式說明延期的原因。這不是縮短日程，而是全面延期，但並沒有在正式新聞發布會上宣布。如果按照執政黨部分人士“切斷議會選舉爭論焦點”的說明，就會有人想起總統夫人金建希。金建希自去年12月因收受名牌包風波而對荷蘭進行國事訪問後，近兩個月來壹直閉門不出。金建希如果隨行出訪德國和丹麥，就會出席華麗的歐洲式禮賓活動，如果不同行，其空缺可能會引發閑言碎語。雖說是在議會選舉局面下出於民心和選票管理考慮作出的決定，但國家利益外交出現差池是不可避免的事實。 此次巡訪告吹，可以從近在不久前失敗的KBS錄制對話中，從根本上看到，通過特別監察官、民政首席室、第二附屬室制度性地管理金建希動向和處事問題的系統準備失敗中找到。回避新年記者招待會的總統在KBS談話中沒有表示適當的道歉或遺憾。如果當時安撫民心，也許就不會決定推遲巡訪。首腦外交中配偶隨行的國際慣例，國民不可能不知道。難道不是總統及其幕僚們壹再體察民心失敗才導致的現在這壹外交失禮嗎？

한국어