推進“學費零負擔”……難道要借債支援中產層？. February. 14, 2024 08:00. . 據悉，韓國政府正在推進把國家獎學金支援對象擴大到中產階層的方案。也就是說，將把目前全體203萬名大學生中收入下遊48%的國家獎學金擴大到收入下遊80%。據悉，2012年引入的“半價學費”政策將擴大改編為“學費零負擔”。針對中產階層的學費超低息貸款和大學生居住費支援方案也正在討論中。 大多數人都認同讓青年們不用擔心學費、根據能力和意誌接受大學教育的宗旨。政府的高等教育公共教育費支出規模比其他發達國家小也是事實。問題在於財政狀況能否達到這種程度。據悉，為學費零負擔而追加的預算每年達1.5萬億至3萬億韓元。韓國的國家債務已經超過1000萬億韓元，再加上低生育、高齡化，稅收減少，負債迅速增加。目前，根據半價學費政策，月收入超過1000萬韓元的家庭子女每年可獲得350萬韓元的國家獎學金。用高中畢業生繳納的稅金支援中產階層子女的大學學費是否公平？難道學費零負擔政策到了國家舉債也要強行實施的程度嗎？ 還要分析學費零負擔對勞動市場和大學生態界的影響。韓國青年的大學教育修習率為70%，高於經濟合作與發展組織成員國的平均水平（47%），但大學畢業生的就業率和高中畢業生的工資差距低於、小於經合組織的平均水平。大學畢業生大量湧現，導致大學畢業生的就業率下降，工作崗位和學歷之間的“失配”現象也日益嚴重。如果再加上為拿到連本錢都沒有的大學畢業證而浪費的機會費用，學歷過剩的社會費用將會更大。如果大學升學率因學費負擔為零而提高，那麽邊際大學的結構調整將被推遲，整個大學生態系統將面臨崩潰的危險。 從保守、進步兩派選舉公約開始的學費減半政策，導致高學歷的無業遊民大量湧現，強制要求大學凍結學費和擴大獎學金等自救努力，使大學競爭力退步。但是，不但沒有減少政策的副作用，反而在選舉即將到來之際推行零學費，壹想到因此而搞大的問題，就覺得那很尷尬。如果想提高大學競爭力、擴大教育機會，就應該保障大學的自律，鼓勵革新，政府財政應該集中在家境困難的學生身上。

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