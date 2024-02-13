“鼓勵俄羅斯入侵沒花錢的北約國家”……特朗普重新激起“艾奇遜噩夢”. February. 13, 2024 08:55. . 11月美國總統大選的有力候選人、前總統特朗普再次發表了無視同盟價值的言論。他在提到在任期間北約首腦會議上的軼事時說：“當時壹名（北約成員國）總統問道，‘即使不支付防衛費，美國也會保護我們嗎？’，我答道：‘不是。將鼓勵俄羅斯做任何自己想要的事情。”雖然是競選遊說中的發言，但考慮到俄羅斯普京的好戰性，這是非常危險的想法。這不禁讓人想起1950年美國在遠東防衛線上發表以“將包括日本在內，但將韓國排除在外”為宗旨的“艾奇遜宣言”的事情。這壹發言成為金日成誤判的原因之壹，5個月後發生了韓國戰爭。 特朗普的此次發言暴露出了輕視同盟或無知，再次確認了特朗普的風險是真實的存在。無論是美國、加拿大、歐洲等32個國家參與的北約等集體防衛體制，還是韓美同盟等壹對壹同盟，軍事同盟參與國都是共同受惠者。美國總統中只有特朗普反復強調“只有美國吃虧”。如果他重新掌權，普京、習近平、金正恩等可能會低估美國的同盟意誌和維持穩定的努力。 這也讓人對韓美同盟的未來感到擔憂。第壹，只用金錢來衡量同盟。北約的大部分成員國未能遵守“到2024年將國防費提高到國內生產總值的2%”的承諾，這是事實。但即便如此，不防禦俄羅斯入侵的做法也不妥當。 第二，認為相互防衛這壹文件約定可以單憑自己的想法無效化。北約條約第五條規定，成員國受到攻擊時，將共同應對。如果連這些文件都不遵守，美國將如何維持與北約、韓國、日本、菲律賓、以色列等國家結盟的領導力？令人擔心的是，包含類似承諾的韓美也有可能裝作不知道《相互防衛條約》第三條。 特朗普的此次發言在電視攝像機前反復說了兩次。他在擔任總統期間，由於安保幕僚們的反對，輕視同盟的政策只是壹部分，但忠誠派比重進壹步擴大的第二屆政府則很難斷言。特朗普壹直將“為什麽要為其他國家花費我們的錢和生命”的問題用於得票。如果他再次執政，必須防範他把增加防衛費分擔、裁減駐韓美軍的要求視為常數。另外，他還可能增加試圖與金正恩舉行活動、要求韓國作出更大努力來為消除全球紛爭做出貢獻。

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