現代汽車今年累計銷量有望突破1億輛. February. 13, 2024 08:56. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 現代汽車在開始銷售車輛56年後的今年，累計銷量有望突破1億輛。 據現代汽車12日透露，公司1968年在蔚山工廠生產小型轎車“科蒂納”後，到去年為止在全球市場共銷售了9702.6331萬輛汽車。至此，現代汽車距離累計銷量達到1億輛，還剩下297萬輛左右。考慮到今年現代汽車的銷售目標是424萬輛，如果不出意外，年內有望達到1億輛。如果持續達成月目標值（約35萬輛），預計9月份累計銷量就能突破1億輛。 現代汽車在1996年累計銷量達到1000萬輛用了28年的時間。在此期間，海外出口急劇增加，達到1000萬輛的28年後的今年將超過1億輛。 最暢銷的車型是緊湊型轎車“伊蘭特”（1513萬輛）。小型轎車“雅紳特”（995萬輛）、中型轎車“索納塔”（939萬輛）、緊湊型運動型多功能車（SUV）途勝（896萬輛）、中型SUV聖達菲（578萬輛）等緊隨其後。 現代汽車和起亞在2016年累計銷量已經超過1億輛，今年僅現代汽車單壹公司就將超過1億輛。在全球整車企業中，只有德國大眾、日本豐田、美國通用汽車（GM）和福特等業績逾100多年的企業實現了這壹紀錄。 特別是今年第四季度（10~12月），正在美國佐治亞州建設的現代汽車集團電動汽車專用工廠的工程將完工。美國《汽車新聞》通過采訪現代汽車北美地區本部長何塞•穆尼奧斯表示，“IONIQ 7”將在該工廠生產。該媒體指出，生產包括“IONIQ 7”在內的6款車型的該工廠的年生產規模也將比現在的計劃增加20萬輛，達到50萬輛。

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