“動輒上億”的低出生率政策……要根據效果制定長期對策. February. 09, 2024 07:38. . 首爾市長吳世勛最近在首爾市幹部會議上表示：“今年將是最後壹次試圖通過發放現金來提高出生率。現在應該把精力集中在創造適合生兒育女的社會的政策上。”吳世勛7日在自己的臉書上寫道：“向室長、局長們提出了制定破格的生育獎勵、同時準備應對未來的先發制人的政策課題的要求。將提前預測，先做準備。”最近，在各地爭先恐後地出臺增加現金性援助的低生育政策的情況下，對吳世勛提出的方向表示贊同。 17年前的第17屆大選時，許京寧候選人還提出“向新婚夫婦提供1億韓元”的承諾，只不過是難以實現的荒唐內容。但現在支援1億韓元左右的低出生率政策，早已成為司空見慣的內容。 仁川市去年12月宣布了內容為向在仁川出生的所有孩子到18歲為止共支援1億韓元的“1億+孩子夢想”。對此，慶尚南道居昌郡和忠清北道永同郡分別發表了向每名新生兒發放1.1億韓元和1.24億韓元的低生育對策。民間企業也參與其中。富榮集團表示，將向2021年以後出生的子女職員每人發放1億韓元。 全羅南道海南郡的低出生率政策曾壹度被稱為“大地盡頭村奇跡”，被選為模範事例。2000年人口不足10萬名後，從2012年開始用現金發放了300萬韓元的生育獎勵金。把原本50萬韓元的生育獎金增加6倍，達到了全國最高水平。僅1年時間，新生兒就增加了300多名，達到810名，出生率達到了2.47名。這是全國地方自治團體中最高的數值。此後，海南郡到2018年為止，壹直穩居全國基礎地方自治團體生育率第壹的位置。問題是，獲得生育獎勵金的每4戶家庭中就有1戶離開了海南郡。也就是說，感到育兒、教育、醫療等基礎設施不充分的父母們只接受支援金，開始尋找適合生活的地區。 首爾大學經濟學部教授李哲熙（音）研究團隊受低生育高齡社會委員會的委托去年制作的《低生育政策評價及核心課題選定研究》顯示，只有收入前21%-40%的人才能獲得生育支援金，對出生率產生有意義的影響。相反，據調查，擴大國立、公立幼兒園在人口在10萬名以上100萬名以下的城市都有提高出生率的效果。 當然，與完全沒有獎勵相比，“動輒上億”的低出生率政策還是有所幫助的。但40多歲雙職工家庭媽媽的苦衷值得回味。“不是因為沒有錢不能生孩子。而是什麽時候養，什麽時候送去學校。”也就是說，即使是雙職工父母，也可以放心地把孩子托付給別人後去工作，讓他們接受優質教育的基礎設施非常重要。希望擴散育兒休職制度，增加職場幼兒園等育兒基礎設施和教育設施的努力也能發揮想象力，延續為類似“發放1億韓元現金”等破格的政策。

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