博特羅的《虐待》系列作品. February. 07, 2024 07:38. . “如果沒有畢加索的畫，人們就不會記得格爾尼卡的悲劇。”這是2023年去世的哥倫比亞畫家兼雕刻家費爾南多•博特羅生前說的話。以《12歲的蒙娜麗莎》而聞名的她，無論什麽畫得都很胖。 他提到畢加索的《格爾尼卡》，是為了強調藝術的重要性。“我會提醒他們，當人們開始忘記時發生了什麽事情。”1937年4月26日，納粹轟炸了西班牙北部巴斯克地區的格爾尼卡村，屠殺了2000多人。但是，如果不是將憤怒、悲傷和恐懼用激情形象化的畢加索的畫作，人類也許現在會把悲劇忘得壹幹二凈。。 這是在說明他畫《阿布格萊布的虐待》系列作品理由的過程中出現的故事。2003年，他看到美國軍人虐待伊拉克戰俘的照片後憤怒不已。看到遭受恥辱和侮辱的俘虜，他心痛不已。這導致了歷時1年半畫出80多幅畫的工作。這與畢加索通過新聞得知納粹暴行後開始畫《格爾尼卡》的情況相似。博特羅把那個時機稱為“插入語”或“括號”。也就是說，這些畫脫離了正常軌道。因為原本應把美麗融入畫幅的畫家描繪人類虐待人類的醜陋場面並不正常。 但是與歐洲不同，美國的美術館只顧著看眼色，不願展示他的畫作。這時加利福尼亞的伯克利大學站了出來。博特羅在大學圖書館成功舉辦展示會後，向大學捐贈了60幅畫作。目前，法學專門研究生院走廊上仍常年展示著他的4幅畫作。正如曾任研究生院院長的克裏斯托弗•埃德利教授所說：“這是為了提醒法律專業的學生在無法無天的道德真空狀態下會發生什麽事情。”這也是需要藝術的原因之壹。

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