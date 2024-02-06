結果還是要重演4年前的“臨時攤點選舉”……國民要睜大眼睛. February. 06, 2024 07:48. . 共同民主黨代表（黨首）李在明昨天就比例代表選舉制表示：“準聯動制雖然不完整，但這是向前邁進了壹步的寶貴成就。不是回歸過去，而是在準聯動制內尋找勝利之路。”他闡明了將維持現行準聯動型比例代表制。他還表示，將通過“民主改革選舉大聯合”創建衛星政黨。因此，在此次4月10日議會選舉中，衛星政黨泛濫的4年前的混亂局面有望重演。 李在明決定維持準聯動制，此前在並立型和聯動型之間權衡選舉有利與不利，舉棋不定，直到離選舉只剩下兩個月的時候才拿定了主意。對於應該設計成正確反映民意的選舉制，掌握法律修改鑰匙的院內第壹大黨推遲又推遲，最終做出了沒有任何制度改善的維持現行決定。而且，不僅沒有朝野政黨協商的余地，也沒有國民判斷的時間，直到最後才悄悄提出。這既是“巨大在野黨”的另壹種霸道行為，也是愚弄國民的行為。 準聯動型比例制以防止兩大政黨獨占鰲頭、增加少數政黨進入議會的名義，由共同民主黨和正義黨主導，在第21屆議會選舉時首次實施。但朝野兩黨通過小伎倆建立衛星政黨，甚至瓜分比例代表，導致其原宗旨消失，只有兩黨格局變得堅固。隨著選舉時閃現、後來又消失的35個臨時攤政黨的泛濫，投票用紙長達48厘米，在選舉運動中，為了避免違反《選舉法》，甚至出現了反穿夾克或標記2個符號的“雙胞胎巴士”。 由於這些原因，李在明也在上次大選中承諾“沒有衛星政黨的聯動型比例制”。但是，去年底他聲稱“輸得漂亮又有什麽用”，暗示了回歸並立型的方針，但遭到了內部反對，搖擺不定。但到了現在，卻說要重新進行小伎倆和變相手段泛濫的奇怪選舉。雖然4年前勉強裝作跟隨，但現在公開宣布創建衛星政黨。 李在明表示，“將應對執政黨的衛星政黨犯規”，“（對方）拿著刀撲過來，怎麽能赤手空拳應對呢?”，將責任推給了國民。在這樣的“怪別人”下，準備泛在野圈衛星政黨，不知道在此過程中會有什麽樣的勾結或交易橫行。很有可能是各種爭議人物的介入。國民力量黨也結束了衛星政黨創黨發起人大會。4年前可能是因為不知情而遭遇了“臨時攤點”政治，但這次國民應該睜大眼睛好好審判。

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