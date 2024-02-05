克林斯曼主教練：“半決賽爭取在90分鐘內結束戰鬥”. February. 05, 2024 07:41. by 金培中 wanted@donga.com. “半決賽爭取在90分鐘內結束戰鬥。” 3日，執教韓國男子國家足球代表隊的尤爾根•克林斯曼主教練在8強賽上經過加時賽鏖戰艱難戰勝澳大利亞隊後，在記者會上做出了上述表示。3日，在卡塔爾阿爾瓦克拉的阿爾賈努布體育場舉行的與澳大利亞隊的8強賽上，韓國隊經過120分鐘的加時賽苦戰，最終以2比1反敗為勝。此前在上月31日進行的與沙特阿拉伯的16強賽上，韓國隊在加時賽上以1比1與對手戰平後，在點球大戰中以4比2獲勝。 在兩場比賽中都先失壹球，以0比1落後，在下半場補時階段戲劇性地扳平比分後成功反超。從小組賽開始，韓國隊壹直就是這樣。從與約旦隊的小組賽第2場比賽開始，連續4場比賽在下半場補時階段進球，擺脫了失敗的危機。除了小組賽第3場與馬來西亞隊的比賽中補時階段出現的進球外，其余3球都是扳平比分的進球。 韓國隊似乎要掉到懸崖邊上，但最終還是爬上來成功生存，因此被稱為“僵屍足球”。隊長孫興慜表示，“首先取勝很重要。撇開僵屍足球不談，我認為（贏得比賽）是球隊的能力。經過艱苦的比賽，球員們之間的信任變得堅強，球隊也變得更有凝聚力。”克林斯曼主教練表示，“球員們在失球後的競技狀態更好，甚至讓人產生‘在0比1落後的情況下開始比賽如何’的想法。那麽從壹開始就展現出如此好的競技水平會如何呢”，決心在半決賽中以不同的面貌在90分鐘內拿下勝利。 韓國隊將於7日0時在賴揚的艾哈邁德-本-阿裏體育場與約旦隊進行半決賽較量。這是約兩周前在亞洲杯小組賽上對陣過的對手。當時兩隊未能分出勝負，以2比2戰平。約旦隊也士氣大振，首次晉級亞洲杯4強。繼巴林、韓國之後，以E組第3名的成績進入16強的約旦隊在16強戰中以3比2逆轉戰勝D組第1名伊拉克隊進入8強後，以1比0平息了在首次參加的亞洲杯上創造進軍8強奇跡的塔吉克斯坦隊的旋風，隊史首次進軍亞洲杯半決賽。約旦隊此前在亞洲杯上的最好成績是在2004年中國、2011年卡塔爾亞洲杯上取得八強。 韓國隊在半決賽中必須在沒有“防守核心”金玟哉的情況下進行比賽。在小組賽第1場比賽中被出示壹次黃牌的金玟哉在8強賽中也受到了黃牌警告，累積兩張黃牌無法參加半決賽。孫興慜、李剛仁等其他9人身披的黃牌在四分之壹決賽結束後全部清零。克林斯曼主教練表示：“有讓另壹位中後衛鄭昇炫或防守型中場朴鎮燮擔任（中後衛位置）或變陣（代替四後衛）使用三後衛等多種選擇。 韓國和中東三個國家進入了本次大賽的半決賽。另壹場半決賽將在卡塔爾和伊朗之間展開。半決賽對陣表出來後，體育統計專門公司“OPTA”將韓國的奪冠概率定為36%，創下了最高紀錄。其後依次為伊朗（30.9%）、卡塔爾（26.4%）、約旦（9.5%）。

한국어