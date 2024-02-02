獲得獎學金等，推進到地方工作的“地區必需醫生制”. February. 02, 2024 07:33. by 朴星民 min@donga.com. 最早從明年開始，將推進“合同型地區必需醫生制”的引進工作，即獲得獎學金等支援，取得專業醫生資格後，在地區工作壹段時間。到2028年為止，將在必需醫療領域投入10萬億韓元以上，並推進醫療事故時的刑事處罰限制。 政府1日在京畿城南市盆唐首爾大學醫院舉行了主題為“拯救生命和地區的醫療改革”的民生討論會，並發表了旨在加強必需醫療的“四大改革壹攬子計劃”。尹錫悅總統在會上強調說：“現在是推進醫療改革的黃金時間。如果大多數國民希望的醫療改革因部分反對或抵抗而後退，將背棄國家的本質作用。”另外，尹總統還強調了醫療改革的必要性，他說：“流行急診室團團轉、兒科open run等話語的國家不能說是好國家。” 保健福祉部在會上表示：“以2035年醫生人數將不足15000名的供需預測為基礎，從明年開始將推進醫大定員增員。”雖然沒有具體說明明年的增員規模，但是考慮到供需前景，預計10年內年均將增加1500名以上。目前，韓國國內醫大的定員數在2006年以後被凍結在3058名。福祉部第二次官樸敏守在前壹天的事前新聞發布會上表示：“雖然醫療界會相當反對，但如果此次失敗，就不會有大韓民國，因此正在推進。” 福祉部發表的改革方案包括，引入大學和地方自治團體及醫大學生簽訂3方合同，在地方工作壹定時間的合同型地區必需醫生制度、推進制定限制醫生和醫療機關以義務性加入責任保險為代價提起公訴的醫療事故處理特例法、集中提高必需醫療領域數等內容。韓國政府計劃在今年上半年（1~6月）設立總統直屬的醫療改革特別委員會，制定針對必需醫療領域改革課題的實踐方案。

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