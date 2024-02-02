浦項制鐵首席執行官候選人壓縮至6人……應只看遠景規劃、能力，尋找合適的人選. February. 02, 2024 07:32. . 浦項制鐵集團下屆會長候選人壓縮為浦項制鐵出身的3名、外部候選人3名等6名。這是由浦項制鐵公司首席執行官候選人推薦委員會選定的。去年底，委員會似乎接受了國民年金的壓力：“應該公平地賦予內外人士沒有差別的機會。”但是，無論本月8日選定誰為最終候選人，圍繞程序的公正性、是否外部介入風波等問題，都將面臨陣痛。 浦項制鐵首席執行官候選人推薦委員會前天公開了原本壓縮到12名的候選人名單。浦項制鐵的前任和現任人士包括浦項制鐵公司未來研究院院長金誌龍（音，下同）、前浦項制鐵公司社長張仁華、前浦項制鐵公司社長全重善。外部出身人士包括前LG能源解決方案副會長權永洙、韓國石油公社社長金東燮、前現代制鐵副會長禹裕哲。 對於這樣的結果，有分析認為，考慮到”豪華海外理事會”疑惑的候選人推薦委員會機械地調整了內外部候選人人數。身為浦項制鐵控股社外理事的7名候選人推薦委員因涉嫌業務上瀆職而被警方立案。問題是去年8月與現任浦項制鐵會長崔正宇等經營團隊壹起去了為期7天5夜、耗資6.8億韓元的加拿大海外理事會。有分析認為，繼本月初淘汰了試圖連任三屆的崔正宇後，此次又將現任副會長排除在候選人之外，也是因為意識到了與管理層密切相關的批評。 問題是，受到客觀性懷疑的候選人推薦委員會決定誰為最終候選人，都很難避免爭議。如果選定了熟悉鋼鐵產業的前任和現任浦項制鐵人士，即使有助於經營穩定，但浦項制鐵的最大股東國民年金有可能再次提出推薦委員的資格問題。如果被確定為外部人士，就會受到缺乏專業性的批評和某種外部影響的評價，集團內外可能會提出抗議。 在韓國財界排名第五位的浦項制鐵現在正受到嚴重的外部挑戰。由於鋼鐵價格下跌和外國產鋼鐵進口增加，去年的銷售額同比減少9.0%。新樹種部門二次電池材料事業也因競爭加劇，收益性正在惡化。代表基幹產業的浦項制鐵的領導力混亂是影響韓國產業競爭力的重要事件。正因如此，候選人推薦委員會不要左顧右盼，應該集中精力尋找對公司未來具有堅定展望的有能之士。

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